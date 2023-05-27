“世界”号（努里号）发射的卫星正常运行……双向通信成功. May. 27, 2023 07:44. by 池敏求记者、崔智媛记者 warum@donga.com,jwchoi@donga.com. 韩国型运载火箭“世界”号（KSLV-Ⅱ）”25日下午发射的新一代小型卫星2号成功着陆轨道，与地面成功交换了正常信号。经确认，同时发射的7颗立方体卫星中，有4颗发出了正常信号。 随着卫星正常运转得到确认，用韩国技术运箭工具发射并启动韩国卫星的“世界号”课题圆满结束。这是自1992年把初级水平的科学卫星“我国星1号”搭载在法国运箭火箭上31年后取得的成果。 科学技术信息通讯部26日在政府世宗大厦召开的新闻发布会上表示：“世界号3号的主搭载卫星——新一代小型卫星2号进行了8次双向通信，确认了所有状态正常。” 据开发新一代小型卫星2号的韩国科学技术院人工卫星研究所透露，卫星的所有功能都在正常运转。韩国科技院计划在今后7天内检查卫星状态，并稳定姿势。执行任务最早将从8月份开始。新一代小型卫星2号将在2年内在太阳同步轨道上每天绕地球约15圈，执行灾难灾害观测等任务。 小型副搭载的7颗立方体卫星中，有4颗通过双向通信或信号接收确认了位置。其余3颗中，“鹬3”号（多率）是否从“世界”号上正常分离，目前尚未得到确认。“鹬4”号（罗温）等2个正在试图在地面上进行通信。科学技术信息通信部巨大公共研究政策官赵善学（音）解释说：“预计收到立方体卫星信号后，尝试双向通信的时间为1周左右。” 路透社等主要外媒就韩国型运载火箭“世界”号的第三次发射成功评价说：“这是初期阶段的韩国宇宙航空技术取得的成就。”

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