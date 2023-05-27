面对少一人的洪都拉斯，韩国队从0比2扳成2比2平，末轮出线形势大好. May. 27, 2023 07:43. by 金東昱 creating@donga.com. 韩国20岁以下（U-20）国家足球队在国际足联（FIFA）U-20世界杯上与洪都拉斯队握手言和。韩国队即使在第3场比赛中与冈比亚队握手言和，也能进入16强。 26日，金殷中主教练率领的韩国U-20代表队在阿根廷门多萨体育场举行的与洪都拉斯的大赛F组小组赛第2场比赛中，以2比2战平对手。虽然韩国队先失两球，但金龙鹤（波尔蒂芒队）和朴胜浩（仁川队）的进球帮助球队将比分扳平。取得1胜1平（积4分）的韩国队继当天以2比1战胜法国队，已确定进入16强的冈比亚队（2胜•积6分）之后排在小组第二位。洪都拉斯队以1平1负（积1分）排在第3位，法国队两战皆负（积0分）排在第4位。 韩国队将于29日上午6时与冈比亚队进行小组赛最后第3场比赛。韩国队如果战胜冈比亚队，将获得小组第一，如果战平对手，则将以小组第二的身份晋级16强。输球的话则要看其他比赛的赛果而定。如果洪都拉斯队负于法国队，韩国队将以小组第2名的成绩进入16强。如果洪都拉斯获胜，届时韩国和洪都拉斯的积分将同为4分。那么将按照净胜球和进球数的顺序进行排名。即使韩国队获得小组第三名，也很有可能进入16强。在U-20世界杯上，6支小组第3名球队中成绩较好的4支球队将进入16强。从2001年到2019年，葡萄牙队是最近10届赛事中，但唯一一支积分达到4分而未能进入16强的队伍。韩国队在2003年世界杯上以3分（1胜2负）的成绩排在了小组第三位，但也进入了大会16强。 当天，韩国队在上半场第22分钟被对方的大卫•奥查亚攻入一粒点球。但是奥查亚在5分钟后与姜尚润（全北）展开竞争。对方用手击打姜尚润的脸部而被罚出场。韩国队在人数上占据优势，但在下半场第6分钟再次失球。下半场第13分钟，韩国队凭借金龙鹤的左脚射门扳回一球。下半场第17分钟，李胜元（江原）开出的角球由朴胜浩头球破门，将比分扳平。金殷中教练表示：“本来可以进更多的球，但很遗憾。在与冈比亚队的比赛中，球队必须拿出100%以上的表现。” 韩国队因中后卫崔锡贤（檀国大学）和守门员金俊洪（金泉）分别被罚出场和累积黄牌，无法参加与冈比亚队的第3场比赛。脚踝受伤的朴胜浩的出战前景也不明朗。

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