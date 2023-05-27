韩国科学技术院人工卫星研究所所长：“很荣幸科技院卫星成为‘世界’号的第一位顾客”. May. 27, 2023 07:43. by 高兴=崔智媛记者 jwchoi@donga.com. “时隔31年再次将我们制造的人造卫星搭载在本国的发射体上，感到非常激动，很荣幸能够成为‘世界’号（努里号）的首位‘顾客’。” 开发“世界”号发射到宇宙的第一颗实用卫星“新一代小型卫星2号”的韩国科学技术院人工卫星研究所所长韩在兴（音，照片）在“世界N”号第三次发射一天后的26日接受《东亚日报》采访时发表了上述感想。“世界”号第三次发射的主要搭载卫星——新一代小型卫星2号继25日下午7时58分与大田韩国科技院人工智能研究所内地面站成功进行初期通信后，于26日凌晨与大田及海外地面站成功进行了7次双向通信。 新一代小型卫星2号是韩国科技院人造卫星研究所开发的第十颗人造卫星。这距离韩国科技院主导开发韩国首颗卫星“我国星1号”已经过了31年。韩在兴表示：“30多年前，卫星这一概念在韩国还鲜为人知。31年的卫星研究接近于‘开拓’。”特别是新一代小型卫星2号的核心部件小型影像雷达（SAR），在国产化之前存在很多困难。因为是高难度技术，而且是国防相关的重要技术，所以从美国进口也不容易。韩国科技院人工卫星研究所经过多次试验，成功开发出了包括小型影像雷达在内的所有核心部件国产化的第一颗卫星“新一代小型卫星2号”。 “世界”号的发射成功在韩国卫星史上也具有重大意义。由于商用发射体市场的特性，（运箭工具的）供应远远不足于（卫星）需求，因此拥有运载火箭的国家或企业拥有协商的主导权。特别是，受战争影响，最近无法使用俄罗斯运载火箭，在这种情况下，权力的钟摆更加向运载火箭方面倾斜。韩在兴表示：“现在韩国已经成为了具备运载火箭发射能力的国家，因此增加了一个选项。与海外运载火箭企业的协商过程也更加有利。” 卫星能够得到任务所需的轨道和发射时间的保障也是一大优势。如果使用海外运载火箭，则应尽量登上与所需轨道最为接近的地方的运载火箭。离开运载火箭后，需要用卫星用推力器修改轨道等追加工作。但“世界”号为了新一代小型卫星2号登上所希望的“黎明黄昏轨道”，不仅发射轨道，连发射时间也全部是“量身定制”。韩在兴表示：“如果韩国运载火箭正式开始卫星运输服务，韩国卫星的任务执行能力也将大幅提高。”

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