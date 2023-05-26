惠誉将美国信用等级定为“负面观察对象”……美国两党对立导致世界金融市场“动荡”. May. 26, 2023 07:54. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 随着围绕上调美国联邦政府负债限度的协商持续“悬崖边对峙”，全球信用评级公司惠誉把美国国家信用等级定为“负面观察对象”。惠誉警告，根据协商达成妥协的情况，世界最大经济体美国的信用等级有可能被下调。在野党共和党所属的美国众议院议长凯文·麦卡锡虽然表示协商取得了一些进展，但事态足以证明，仅凭美国国内政治对立激化的“政治风险”，全球金融市场状况可能就会受到影响。美国财政部长耶伦预告的“X日”，即财务部现金用尽、出现债务违约的预定日期是6月1日。 ● 惠誉：“政治对立会提高违约风险” 麦卡锡当地时间24日在白宫和共和党的工作磋商结束后对记者们进行了约13分钟的访谈。他表示：“我们已经取得了一些进展，正在朝着达成协议的方向前进。我们坚信会避免违约。”他还说，“（执政）民主党正在成为（激进左派倾向的）伯尼·桑德斯党”，用了相当长的时间对民主党进行批评。 对于麦卡锡的“协商正在取得进展”的发言，惠誉在当天工作协商后警告了下调美国信用等级的可能性。美国长期外币标价债券信用等级维持在目前最高等级AAA，但被列入负面观察对象。 惠誉把美国列入负面观察对象的理由是美国的政治矛盾。惠誉表示：“指定负面观察对象反映了妨碍美国负债限度上调协议的政治对立正在增加的情况。虽然仍然预测负债限度会在X日之前上调，但美国政府实际上部分（负债）支付失败的可能性正在增大。” 早在今年1月19日，美国的负债额度就已达到31.4万亿美元（约4.1514万亿韩元）。截止到23日，财务部紧急资金储备额已降至765亿美元（约101.4万亿韩元）。惠誉还警告，在提高债务上限之前，X日的危险正在增加。也就是说，包括下月1、2日到期的国债在内，相当规模的政府支出集中在一起，因此资金随时可能见底。摩根大通也把美国迎来“X日”的概率提高到了25%。 惠誉表示，“由于围绕债务上限的悬崖对峙，美国当局未能有意义地解决中期财政问题，这也表现出对美国信用下行的危险”，并指出，不安的治理、财政健全性恶化可能会降低对美国的信任。 ● 2011年全球股市动荡，让人想起“噩梦” 预计本周实际上会成为协议的马其诺防线，全世界金融市场的紧张感正在提高。惠誉将美国指定为负面观察对象后，继美元之后，被称为安全资产的日元价值暴涨，6月初到期的美国国债利率上升到7%，金融市场出现了动荡。 对此，有分析称，这让人们想起奥巴马政府时期2011年的“噩梦”：虽然美国两党在违约之前就上调负债限度达成了协议，但全球信用评价公司标准普尔仍然下调美国信用等级，给全球股市带来了冲击。当时也是民主党政权和在野的共和党占据多数的美国众议院等，政治状况相同。 美国财政部就惠誉被指定美国为负面观察对象一事表示：“这意味着两党的悬崖对峙对美国企业和家庭造成了危害。”白宫和共和党在24日的第四次协商中也未能达成协议，因此，在美国阵亡将士纪念日（29日）长假之际，两党许多议员离开华盛顿前往自己的选区。据悉，两党领导层指示议员们做好准备，以便在24小时内进行负债上限上调的表决。

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