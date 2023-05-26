“Terra-Luna”审判庭变更……主审法官因之前采访过申前总代表而引发争议. May. 26, 2023 07:53. by 张河艳记者 jwhite@donga.com. 韩国产虚拟货币Terra-Luna诈骗嫌疑的核心人物、前Chai Corporation总代表申贤成（音）事件负责审判庭在首次公审前一天变更。因为负责此案的主审法官在过去当记者的时期曾采访过申前总代表，因此引发了争议。 首尔南部地方法院25日表示，以诈骗、渎职、贪污等嫌疑被起诉的申前总代表等7人事件的负责审判庭从刑事协议13部变更为刑事协议14部。首尔南部地方法院解释说：“考虑到案件内容和审判庭的情况等，重新分配了案件。”因此，原定于26日下午2时举行的首次公审日期也被推迟。新审判庭计划，对事件记录进行审核后，重新指定日期。 据悉，当初负责此案的主审A法官在担任《中央日报》记者时期的2010年亲自采访了申前总代表。对此，Terra-Luna受害者之间有人指出，A法官不适合担任本案法官，应该自行回避审理。申前总管代表涉嫌在虚拟货币Terra-Luna暴跌过程中，通过庞氏骗局（传销金融诈骗）谋取相当于4629亿韩元的不正当利益。

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