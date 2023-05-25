受挫的希望，成功的历史. May. 25, 2023 07:55. . 冰冷的海面上碎冰碴儿堆在一起。中间尖尖的冰碴儿旁边可以看到遇难船只的一部分。船体被冰冷的冰海淹没了一半以上。德国画家卡斯帕•大卫•弗里德里希画的《冰海The Sea of Ice》（1823~1824岁•照片）描绘了北极冰海。画家真的去过北极吗？如果不是，那他怎么能画出这样的遇难场面呢？ 事实上，弗里德里希不仅没有去过北极，连长途船旅行都没有尝试过。为了写生去了山野，一生只隐居在家里。18世纪20年代初的冬天，弗里德里希偶然目睹了冰在易北河漂流。被稀有的自然景观所吸引的他在现场用油画制作了3幅素描。几年后他将其移画在画布上，使比例和构图更加戏剧化。北极冰海的主题是从英国探险家威廉•帕里的北极航行中获得的灵感。帕里在1819年至1820年间首次通过了西北航线的入口帕里海峡，1827年人类首次成功到达地球最北端，并通过出版图书传播了该故事。因此，弗里德里希参照真实的自然，运用想象力描绘了超现实的场面。虽然画出了破碎的冰碴子和沉没的船，但画面却静悄悄的。大海似乎吞噬了所有的噪音，一片寂静。 这幅画最初被称为“受挫的希望”。这个名字来源于遭遇罹难事故的“希望号”。但画家并不没有以挫折为主题画这幅画。因为画中的天空越来越晴朗。太阳快照出来了。 历史是由挑战的人创造的。船是希望和挑战的象征。即使失败了，人类也一直在挑战。画家是不是想传达这样的信息：成功的历史终究是经过无数次的尝试和挑战、失败之后来的？

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