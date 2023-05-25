“反复强调没有下届，进行了猛烈的训练……用迫切的力量来抵挡”. May. 25, 2023 07:56. by 金培中 wanted@donga.com. “如果认为这是最后一届，就会变得非常迫切。现在我就是这样。” 最近，记者在仁川西区现代制铁综合运动场见到了守门员金正美（39岁•现代制铁），当记者问及将于7月20日开始举行的2023年国际足联（FIFA）澳大利亚-新西兰女子世界杯的决心时，她做出了上述回答。 金正美是韩国女子足球的活生生的传奇。2003年6月，当时19岁的她在亚足联（AFC）女子锦标赛上作为国家代表出道后，20年来共参加了135场国家队比赛。这是继池箫然（32岁•水原FC女队）、赵素贤（35岁•托特纳姆热刺女队）144场的国家队出场纪录之后，国家队出场次数第二多的。在2003年美国、2015年加拿大世界杯上，她也作为主力守门员出战。澳大利亚-新西兰世界杯也许是金正美的最后一届世界杯。但是金正美表示：“国家队主教练科林•贝尔说年龄并不重要。我也想打破外界对年龄大的球员的偏见。”FIFA女子足球排名第17位的韩国与德国（第2位）、哥伦比亚（第26位）、摩洛哥（第73位）同分在H组。她瞄准了韩国队队史最好成绩2015年大赛16强以上的目标。 在提到金正美时，不能不提朝鲜。韩国队面对女足劲旅朝鲜队，以1胜3平15负处于劣势。在2005年东亚杯上以1比0获胜是唯一的胜利。当时金正美戴着守门员手套制作了“无失球”记录。之后，金正美成为了朝鲜女足忌讳的球员。在2017年东亚足球联盟E-1锦标赛上，北韩相关人士面对韩国队的对决表示，“金正美守门员是不是在国家队呆太久了？要让她出战到什么时候？” 金正美在2016年作为守门员，成为首位当选大韩足球协会年度最佳球员的（包括男女）守门员。2004年穿上现代制铁队服的金正美去年还为所属球队的女子职业足球WK联赛10连冠做出了贡献。WK联赛现役年龄最大的球员金正美表示，保持长久活跃表现的秘诀是“多亏听取了教练们的建议”。金正美表示：“球员们年轻的时候很容易疏忽对恢复有帮助的准备、补强、收尾运动等。我一次都没落下过这种基本的运动”，“琐碎的建议也变成了我的，好像往好的方面积累了。” 金正美在2019年法国世界杯前夕跟腱受伤。出战世界杯的计划泡汤了，并考虑了退役。但是那次也是根据教练们的建议，通过力量训练集中加强肌肉力量，后来慢慢恢复了。金正美说：“伤愈复出，教练们称赞我‘踢得更好了’。我删除了退役这个单词，努力奋斗了4年。” 金正美是代表队的固定守门员，在本届世界杯之前，正与尹永格尔（36岁•瑞典赫根女队）争夺主力守门员。上个月在国内进行的与赞比亚的2场A级比赛中，金正美和尹永格尔各自戴上守门员手套出场了一场比赛。金正美表示：“贝尔主教练把国家队内的竞争氛围营造得很好，让球员们不会感到不快”，“与其说是竞争，不如说球员们总是为了保持良好的状态而集中精力，对球队产生协同效应。” 采访结束时，金正美再次提起“迫切”一词，她说：“如果变得迫切，从训练开始，心态就会发生变化。抱着没有‘下一届’的想法，平时放弃的训练也全部消化了。希望这种迫切感能够对球队有所帮助。”

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