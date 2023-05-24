查尔斯国王沉浸在“K庭院”的美丽之中. May. 24, 2023 07:53. by 李智允记者 asap@donga.com. “可以和您拥抱一下吗？” 22日（当地时间），在英国伦敦举行的全世界最著名、最盛大的园艺博览会之一“切尔西花展”（Chelsea Flower Show）上，黄智海作家（47岁）向一起参观自己制作的庭院的英国国王查尔斯三世问道。查尔斯三世笑得很开心，并用温暖的拥抱予以回应。在查尔斯三世的背上叠着的黄作家的双手因艰苦的工作，每个关节都缠着绷带。查尔斯三世在花展开幕当天最先参观了黄作家布置的庭院。他还坐在庭院里设置的药草晾晒场，与黄作家进行了对话。黄作家23日获得了竞赛单元第一名。 园林设计师兼环境艺术家黄作家在结束与病魔作斗争生活的2015年正式重新开始工作，在此次花展上推出了以智异山药草为主题的庭院“一封来自100万年前的信（A Letter from a Million Years Past）”。在长10米、宽20米的土地上种植了“大菟葵”、“山香圆”、“林荫银莲花”、“天参”、“五味子”、“乌头”等韩国药草，用3周时间再现了智异山东南部的药草群落。为了表现小溪流淌的山坡，在地形上设置了高低，使用了200吨以上的石头。此外，还设置了模仿药草晾晒场的5米高的木制建筑。 黄作家的作品与强调可持续性及与环境共存的此次花秀的启示相吻合。主办花秀的英国皇家园艺协会（RHS）在谈到黄作家的作品时解释说，“它介绍了生长1000种以上本土草药智异山的均衡生态系统和阻止本土植物灭绝的韩国生态复原项目。”英国权威日刊《泰晤士报》在花展竞赛单元的评论中，就黄作家的庭院表示，“与其说是庭院，不如说是风景。岩石、小溪和韩国本土植物非常显眼。” 在大学专攻西洋画的黄作家在2011年、2012年连续在切尔西花展上获奖，名声大噪后，作为世界级园林设计师进行活动。2012年，在法国东部的隆勒索尼埃永久保存了以全南顺天湾为主题的庭院“顺天湾，母亲的手针线活”。此次花展参展作品的制作费由湖畔文化财团赞助。

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