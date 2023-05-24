戛纳电影节上，乌克兰国旗服装上的“染红”示威. May. 24, 2023 07:54. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 在法国南部戛纳举行的第76届戛纳国际电影节首映式上，一名女性身穿与乌克兰国旗颜色相同的礼服，向自己身上倾倒让人联想到鲜血的红色颜料，展开了突袭式示威。 据英国《每日电讯报》等媒体报道，当地时间21日，在戛纳电影节首映式前的台阶上，一名身份不明的女性身穿与乌克兰国旗相同的黄、蓝两色混合的礼服现身。该女性走到铺着红地毯楼梯的正中央，拿出装在礼服中的两个液体瓶，倒在了自己的头上。血红色的液体流淌下来，覆盖了女性的头发和衣服，保安员们急忙赶至，把女性拖下去。在此过程中，现场的记者们的视线集中在了该女性身上。 《每日电讯报》报道说：“这是暗示乌克兰战争的明确的反战示威。目前尚不清楚女性为了什么进行示威。” 在受到全世界关注的戛纳电影节红地毯上，以前就经常发生这样的突发示威。去年，一名女性闯入红地毯，穿着与乌克兰国旗相同的黄色、蓝色身体彩绘，脱掉了上衣进行示威。她在自己身上写下了“不要强奸我们”的内容。这是为了抨击俄罗斯军队的强奸犯罪。 戛纳电影节自去年2月俄罗斯入侵乌克兰后，禁止俄罗斯政府有关人士参加。在此次活动之前，戛纳电影节艺术总监蒂埃里·弗雷莫曾表示“将与乌克兰联手”。在今年的戛纳电影节开幕式上，法国女演员卡特琳·德纳芙朗诵乌克兰诗句，追悼了战争牺牲者。

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