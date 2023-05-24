“去赢得胜利吧”，U-20韩国代表队世界杯首战爆冷战胜夺冠热门法国队. May. 24, 2023 07:53. by 金正勋记者 hun@donga.com. “李胜元和李永俊的进球足以让韩国队在与法国队的比赛中取得惊人的胜利。” 20岁以下（U-20）韩国国家足球代表队在国际足联（FIFA）U-20世界杯上战胜了夺冠热门法国队后，国际足联通过官方网站做出了上述表示。 23日，在阿根廷门多萨体育场举行的与法国队的大赛小组赛第一场比赛中，金殷中主教练率领的韩国队以2比1战胜了法国队。上半场第22分钟，李胜元（江原）在反击的情况下率先攻入一球，下半场第19分钟，李胜元开出的任意球由李永俊（金泉）头球顶入对方大门。 取得1胜（积3分）的韩国队与当天以2比1战胜洪都拉斯的冈比亚队并列小组第一。U-20世界杯由24个国家参加，每组4队，分为6个小组进行小组赛。除了各组前两名之外，各组6支前三名球队中，成绩较好的4支球队也将进入16强。从16强开始就是淘汰赛。韩国队将于26日上午6时与洪都拉斯队进行小组赛第二场比赛。 这是韩国队在U-20世界杯上首次战胜法国队。在此前与法国队的比赛中，球队曾在1997年大赛中以2比4败北，之后又在2011年大赛中以1比3败北。法国队在U-20世界杯开赛之前举行的与阿根廷、墨西哥、沙特阿拉伯、委内瑞拉等比赛都取胜，是本届大赛强有力的冠军争夺者。球队还曾在2013年U-20世界杯上夺冠。金殷中主教练在赛后表示：“法国队是本届比赛的夺冠热门，因此我们准备了注重防守的反攻战术”，“法国队的猛烈进攻被队员们用良好的防守挡住了。球员们团结一致，知道在赛场上应该做什么，所以对本场比赛非常满意。” 当天胜利的中心是“金殷中号的皇太子”李胜元。韩国队队长、中场球员李胜元当天攻入1球、助攻1次，表现非常亮眼。今年加盟职业足球K联赛江原队的李胜元还没有踢过一场职业联赛。李胜元此前没有相关年龄段的国家队经历，在就读檀国大学时的去年初，被金教练看中并入选了国家队。U-20代表队首席教练金泰民（音）评价道：“（李胜元）在中场的机动力、个人技术都很出色”，“其优点是懂得持球并能够连接的能力。”李胜元甚至在自己的国家队首场比赛中戴上了队长袖标，可见金教练对他的信任。以大量的跑动量为基础，在攻守两端给队友创造很多机会的李胜元表示，“在本次大赛上，球队的目标是进入4强以上。因为这是人生中只有一次的世界杯，所以希望不要留下遗憾，取得好的结果。” 身高193厘米，体重88公斤，体格健硕的李永俊说：“我练习了很多定位球，（在任意球的情况下）破门得分，心情很好。”在球门前，他还积极与法国队后卫展开身体对抗，为队友创造进攻机会。金教练说：“李永俊身体条件很好，所以具有一旦爆发就会持续爆发的潜力”，“通过本届大会，有望诞生多名明星。”

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