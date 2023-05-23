被多特蒙德堵住…拜仁十年称霸德甲的时代即将落下帷幕. May. 23, 2023 07:51. by 金培中 wanted@donga.com. 拜仁慕尼黑队的德甲联赛11连冠面临流产危机。 21日，拜仁在与莱比锡红牛队的2022~2023赛季主场比赛中以1比3负于对手。上半场第25分钟，塞尔日•格纳布里率先攻入一球，但下半场被对方连入3球，最终以失利告终。一天后的22日，多特蒙德队客场以3比0战胜了奥格斯堡队。由此赛前排名第二的多特蒙德队积70分，超过拜仁队（积68分）升至德甲积分榜首位。 拜仁队和多特蒙德队将于27日迎来赛季最后一场比赛。拜仁队将与排名第10位的科隆队交锋，多特蒙德队则将主场迎战排名第9位的美因茨队。如果多特蒙德队战胜美因茨队，即使拜仁队战胜科隆队，拜仁队的冠军梦也将泡汤。如果多特蒙德队打平，拜仁队在净胜球上大幅领先多特蒙德，届时拜仁队将获得冠军。拜仁队从2012~2013赛季开始连续10个赛季获得德甲冠军。在欧洲足球5大顶级联赛俱乐部中，拜仁队是唯一实现联赛10连冠的俱乐部。在此期间，仅亚军就获得6次的多特蒙德队最后一次夺冠是在2011~2012赛季。 有人指出，10年来一直是德甲绝对强者的拜仁队之所以担心夺冠，是因为球队的平衡和氛围问题。西班牙媒体《马卡报》分析说：“本赛季转会到巴塞罗那俱乐部（西班牙）的前锋罗伯特•莱万多夫斯基留下的空白很大。”莱万多夫斯基在拜仁队踢了8个赛季，并7次成为联赛射手王，负责球队的进攻。而本赛季作为莱万多夫斯基替代者引进的萨迪奥•马内在25场比赛中只进了7球。对于今年3月守门员教练的突然解雇，球员们也表达了不满。特别是赛季中期主教练的交替成为了一大败笔。拜仁队与从2021年开始带领球队的主教练尤利安•纳格尔斯曼分手，并于3月选任托马斯•图赫尔为球队主教练。图赫尔教练上任后，球队始终处于混乱的氛围中，并早早地在德国杯八强和欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛八强中双双被淘汰出局。

한국어