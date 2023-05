“Diva”朴正炫连BLACKPINK的《花》的消化了……“最近沉迷于K-POP”. May. 23, 2023 07:51. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. “桥梁不是起到连接的作用嘛。抛开专辑、演出,我有很多机会进行比赛、街头表演等与众不同的音乐活动。得益于此,与更广阔的观众产生了联系。为了听完翻唱曲来到我身边的人和老粉丝们准备了演唱会。” 这是歌手朴正炫在时隔4年举行的演唱会上对粉丝们说的话。21日在首尔松坡区奥林匹克公园奥林匹克大厅举行的朴正炫单独演唱会《The Bridge》是纪念其出道25周年和第10张正规专辑的场合。 当天,朴正炫表示:“时间已经过了这么久。仅从数字上看,这一年就很有意义。”第一首歌是1日发行的第10张专辑的主打歌《名为你的大海》。舞台后面3层高的发光二极管(LED)电子屏幕上,增加了日出的大海风景,使气氛更加活跃。 朴正炫演唱会的魅力之一就是编曲。她本人也强调说:“在我的演唱会上,每首歌都可以发现新的一面,非常有趣。”当天她也编曲演绎了《现在这样就好了》、《You Mean Everything to Me》等多首歌曲。最具破格性的是将流行抒情曲《P.S I Love You》以摇滚版本演唱。除此之外,她还演唱了包括《写信》、《在美容院》、《爱情会来吗》等在内的23首歌曲。朴正炫以其特有的清脆音色和丰富的嗓音在演唱会上一直牢牢地抓住了观众的心。 朴正炫在此前的各种竞演节目中以其出色的唱功表现活跃,翻唱曲也占据了演出曲目中的多数。她用自己的音色重新诠释演绎了朱贤美的《下雨的永东桥》、流行歌手阿黛尔的《Someone Like You》等。其中,观众反响最大的是BLACKPINK成员智秀的个人单曲《花》。在缓慢的吉他伴奏下演唱的朴正炫的《花》听起来更加凄惨。接着,演唱了DAY6的《漂亮》的朴正炫说:“在练习翻唱曲的过程中,我内心的另一面暴露了出来。所以重新准备了翻唱曲。最近迷上了K-POP。” 通过一首《梦里》结束3个小时左右演出的朴正炫给粉丝们留下了一句话。“现在还不能确定这是否是有意义的时间。明年左右,当被问到‘去年5月做了什么?’时,希望能够想起我的演出,成为幸福的回忆。” 朴正炫以当天的演唱会为开端,到7月为止将在釜山、大邱、全北群山、京畿高阳进行全国巡演。

