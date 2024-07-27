高喊“目标是在奥运会上获得几枚金牌”并运动的时代已经过去. July. 27, 2024 07:20. . 每一枚奥运奖牌都很珍贵。金牌更是如此。世界上没有哪位运动员会放弃获得奥运会金牌的机会。就连被认为是历届最佳网球选手的诺瓦克•德约科维奇（37岁•塞尔维亚）也表示“我还有夺得奥运会金牌的梦想”，参加了巴黎奥运会。德约科维奇虽然是大满贯赛事单打最多（24次）冠军记录保持者，但在此前的4届奥运会上未能获得一枚金牌。 只是经历了某种过程，最终以奥运会金牌为目标，这是另外一个问题。成人周末高尔夫一族中应该没有人“为了获得奥运会金牌而运动”。跟随父母来到球场的10多岁青少年中，偶尔会有一两名吧？尽管如此，全国仍有8100多家高尔夫练习场。因为无论是什么运动，只要产生兴趣，就会产生想（打得）玩得（play better）更好和更努力工作（work harder）的想法，这就是人类的本能。 感兴趣的人会成为“运动主体”。如果成为运动的主体，即使说“不要做”，也会反复进行训练。那位部长的右手一有空就捂住左边的拇指，这都是有理由的。连生前没读过的书也买了。如果理事书桌抽屉里出现了“通往单身的路”而吓一跳，那就更奇怪了。 自称是“精英”的韩国体育界人士则恰恰相反。教练大喊“为了宣扬国威”，训练基本上是别人指使才做的事。像这样，在落后国家成长为“运动客体”的人占大部分的一代正在教育在发达国家出生的孩子。因此，就出现了“要想提高国际竞争力，就必须增加训练量。但现实情况是，连主教练都无法强求训练”这样的长吁短叹。团体球类项目的一位主教练表示：“日本选手在熟悉基本功和技术后，将登上成人舞台。我们从小训练量就绝对不足，所以竞技水平必然会下降。”这种感叹经常会引发“请帮运动部的孩子们逃课”。 但是，很少有教练了解学习和运动并行的日本选手是如何掌握这种基本功的。简单。因为像那位高尔夫狂部长一样产生了兴趣，所以才学会的。而且只有一直保持乐趣的选手才能登上成人舞台。从日本出版的学生用教材来看，经常出现提出“减少”反复训练（哪怕一次）的方法的研究结果。尽管如此，还是有人反复地重复着，反复地重复着。运动的乐趣本来就是这样的。 对努力参加奥运会的选手说“金牌已经拿到了，好好享受就行了”，这是伪善的言辞。获得金牌的选手没有比第四名更享受奥运会的理由。但是不管结果如何，能够说“享受奥运会”的人只有运动员本人，也就是运动的主体。在韩国，白发苍苍的老人们拿着麦克风高喊“本届奥运会目标是几枚金牌”的时候已经过去很久了吧。

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