“四方安全对话”和台湾海峡. May. 23, 2023 07:51. . 这是笔者第一次访问中国的时候。导游表示，中国已经做好了进攻台湾的准备。军队在海边待命，一派“只等主席下命令”的气氛。此后30年过去了。最近经常有人问中国是否会进攻台湾。想想才发现，30年来一直被问到这个问题。 “不是的。这样的问题听了30年，什么事都没有发生。”如果这样回答，是愚蠢的回答。即使300年来没有任何事情发生，明天可能发生，这就是战争。 而且现在的情况比任何时候都紧张。中国变得强大到无法与30年前相比，国际地位也提高了。他们与美国针锋相对，在第三世界聚集支持。有人说人民币现在威胁着美元的霸权。相反，美国和欧洲仅在乌克兰战争就十分吃力，经济形势岌岌可危。 30年来，台湾的政治经济也经历了动荡。军队和民众的防卫意识大大减弱了。虽说现在正在反省并做好心理准备，但战争准备却不是一朝一夕就能完成的。不过，台湾从几年前开始就充分感受到了对中国的扩张和进军海洋的担忧。因此，与其说已结成，不如说正在结成战略的是美国、日本、澳大利亚、印度参与的集体防卫同盟“四方安全对话（Quad）”。 “四方安全对话”从诞生之初就对韩国来说是双刃剑，也是艰难的选择。美国要求加入，中国则瞪大眼睛。国论已经分裂，很难在美国和中国之间保持中立立场。真正的问题是，这不是鲸鱼相斗、小虾遭殃的事情。韩国的国力已经不是小虾的水平了，台湾问题与韩国不无关系。 维持和平有两种方法。这是不引起矛盾、保持和睦状态的君子方法，以及激烈牵制、争吵、相互抑制的虎狼之策。虽然君子之法是最佳方法，但仔细分析的话，可能只是矫饰而已，人类历史上有过那样的瞬间吗?

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