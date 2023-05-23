金菲利普教授荣获“美诺贝尔奖”本杰明•富兰克林奖章. May. 23, 2023 07:52. by 池民九记者 warum@donga.com. 美国哈佛大学物理系教授金菲利普（55岁•照片）最近获得了有着“美国诺贝尔奖”之称的“本杰明•富兰克林奖章”。韩国科学技术翰林院22日表示：“金教授因先驱性地发现由一个原子厚度组成的新物质‘石墨烯’而获得了今年物理学领域的奖章”，“作为韩国籍研究者获得该奖章，尚属首次。” 本杰明•富兰克林奖章是美国费城富兰克林研究所从1824年开始授予研究者的奖项。在美国历史最悠久的科学、工学领域，获奖者有托马斯•爱迪生、玛丽•居里、斯蒂芬•霍金、比尔•盖茨等全世界知名的研究人员。 本杰明•富兰克林奖章获得者还被评价为接近诺贝尔奖的研究者。本杰明• 富兰克林奖章获得者中有122人随后获得了诺贝尔奖。科技林院相关人士表示：“金教授2005年在《自然》杂志上首次刊登了查明石墨烯物理特性的论文，受到了全世界物理学界的关注，是目前最接近获得诺贝尔奖的韩国科学家。” 今年迎来第199届的颁奖典礼于上月27日（当地时间）在费城举行，包括金教授在内，化学、计算机及认知科学、地球及环境科学、电气工程、生命科学、机械工程等领域的9名研究者获得了该奖项。本杰明-富兰克林研究所向获奖者颁发了1万美元（约1318万韩元）的奖金和金牌。 作为科学技术翰林院正式会员活动的金教授在1992年获得了首尔大学物理学硕士学位，1999年在哈佛大学攻读应用物理学专业，获得了博士学位。据悉，金教授在确定获得本杰明•富兰克林奖章后，也不希望向周边研究人员和学术界透露内容，因此国内科学界也很晚才获知这一消息。

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