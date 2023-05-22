崩溃的阿森纳……曼城边看电视边举行联赛三连冠庆祝派对. May. 22, 2023 05:35. by 金培中 wanted@donga.com. 曼彻斯特城队（曼城）坐着实现了英格兰足球超级联赛（EPL）三连冠，迈出了“Treble”（三冠王）的第一步。 曼城队虽然21日没有比赛，但已提前确保了2022~2023赛季英超冠军。因为排名第二的阿森纳队当天在与诺丁汉森林队的比赛中以0比1负于对手，积分停留在81分。即使阿森纳队赢得剩下的一场比赛，也无法超过目前积85分的曼城队。至此，曼城队连续三个赛季，也是队史第7次获得英超联赛冠军。在1992年成立的英超联赛中，曼城队是继曼联队（2006~2007、2007~2008、2008~2009赛季）之后，历史上第二支连续三个赛季夺冠的球队。曼城队从2017~2018赛季开始，在6个赛季里先后5次登上冠军宝座，再次证明了自己是英超最强的俱乐部。当天，BBC报道了曼城队的联赛三连冠消息，并将曼城队比喻为任何人都无法让其停止的大型卡车。曼城队还进入了英格兰足总（FA）杯和欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛决赛。下月3日球队将与曼联队争夺足总杯冠军。另外，球队与国际米兰队（意大利）交锋的欧冠决赛将于下月11日举行。 在球队训练场通过电视观看比赛的曼城队球员们在阿森纳失利后确定夺冠后，互相拥抱，高兴不已。主教练佩普•瓜迪奥拉伸出了五根手指。2016年执教曼城队的他此次是他上任后的第5个联赛冠军。队长伊尔卡伊•京多安表示，“世界最具竞争力的联赛英超三连冠非常特别。这是绝对无法忘记的赛季。” 时隔19年再次挑战冠军的阿森纳队最终以第2名的成绩结束了本赛季。阿森纳队在一个赛季历史最长的248天里一直占据着联赛榜首位置，但把冠军拱手让给了曼城队。阿森纳队主教练米克尔•阿尔特塔表示，“真的很伤心。与曼城竞争了10个半月，在9个多月的时间里一直处于领先地位，但今天败北后失去了冠军”，“现在必须治愈自己。这将是一件非常痛苦的事情。”阿森纳队最后一次夺冠是在2003~2004赛季。当时球队以26胜12平的成绩登上了冠军宝座，是目前为止英超唯一不败的冠军。 孙兴慜所属的托特纳姆热刺队能否进入下赛季UEFA主管的三大俱乐部对抗赛中级别最低的欧协杯也变得不透明。托特纳姆热刺队20日以1比3负于布伦特福德队。目前积57分的托特纳姆热刺队在还剩一场比赛的21日目前排在第8位。同样落后还剩一场比赛的第7名阿斯顿维拉队（58分）1分。在本赛季英超联赛中，联赛第7名将获得下赛季欧协杯附加赛的参赛权。 20日，“黄牛”黄喜灿（伍尔弗汉普顿队）在与埃弗顿队的比赛中攻入了本赛季个人英超联赛第3粒入球。两队最终以1比1握手言和。

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