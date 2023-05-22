韩日首脑一起向韩国人慰灵碑默哀. May. 22, 2023 05:36. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 为参加七国集团（G7）峰会而访问日本广岛的尹锡悦总统21日与日本首相岸田文雄一起参拜了原子弹韩国人牺牲者慰灵碑。韩日首脑共同参拜原子弹爆炸韩国人牺牲者慰灵碑尚属首次。在两国克服过去、恢复合作关系的情况下，美国总统拜登当天在韩美日首脑会谈上邀请尹锡悦和岸田参加在美国华盛顿举行的韩美日首脑会谈。在韩美首脑签署《华盛顿宣言》后，围绕加强朝核导威胁互助、经济安保、印度太平洋战略，正式展开了将韩美日合作强化到新层次的讨论。 尹锡悦夫妇和岸田夫妇当天上午向广岛和平纪念公园内的原子弹爆炸韩国人牺牲者慰灵碑献花后默哀10秒并追悼。原子弹韩国人爆炸受害者对策特别委员会前委员长朴南柱（音）、现任委员长权埈午（音）等10多名原子弹爆炸韩国人受害者在两位首脑后面观看。尹锡悦和岸田向出席活动的10名韩国人受害者行了注目礼。 尹锡悦在接下来的韩日首脑会谈上评价道：“我们一起参拜，不仅是对原子弹爆炸韩国人受害者表示追悼，也是也将作为岸田首相为了准备和平未来的勇气行动被铭记。”岸田表示：“我和尹总统夫妇一起向原子弹爆炸韩国人牺牲者慰灵碑祈祷。这对于韩日关系和祈愿世界和平也非常重要。这是与尹总统在两个月内举行的第三次会谈。我认为这充分体现了韩日关系的进展。” 韩美日当天在广岛举行首脑会谈，讨论了就朝鲜的非法核、导威胁问题进行合作和将印度太平洋战略等三国合作提升到新层次的方案。韩美日会谈是继去年11月在柬埔寨金边出席东盟峰会后时隔6个月再次举行。白宫表示，拜登对尹锡悦和岸田为改善两国关系而做出的勇敢努力表示赞赏。拜登在邀请韩日两国首脑访问华盛顿时表示：“通过各位的努力，我们三国的伙伴关系和印度太平洋战略变得更加强大。” 尹锡悦当天在与乌克兰总统泽连斯基的首次首脑会谈中表示：“将努力迅速支援扫雷装备、紧急护送车辆等乌克兰目前需要的物品。”总统室表示：“两国首脑决定继续提供必要的援助，让优秀的韩国企业参与乌克兰重建事业，为乌克兰迅速战后重建做出贡献。”

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