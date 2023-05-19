两家人“逃离北方”投奔韩国，“金正恩体制经济困难，无法忍受新冠疫情的管制”. May. 19, 2023 08:03. by 军事记者 尹相虎、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 据悉，6日晚乘坐小型渔船越过西部海域“北方界线”归顺韩国的朝鲜人两家表示：“对金正恩体制加重的经济困难和因新冠疫情而加强的居民监视控制感到厌烦，因此决定逃离北方。” 综合《东亚日报》18日的采访，他们归顺韩国后，在军队、国家情报院、统一部等相关当局的联合审问过程中，积极询问韩国社会的情况，称“在南朝鲜真的能多干活多赚钱吗?”“在这里真的能自由生活吗？” 政府消息灵通人士表示：“他们带着年幼的子女，依靠一艘木船冒着生命危险决定投诚，希望再次确认自己的判断是正确的。” 据说，他们平时偷偷收看韩国电视节目，一直憧憬着韩国社会。据悉，在决定投诚后，经过数月的缜密准备，走上了投诚之路。对此，有分析认为，朝鲜国内粮食危机等生活条件严重到威胁居民生存的程度。他们在朝鲜因新冠疫情没有解除森严的国境封锁的情况下，通过长时间的准备冒着生命危险逃离北方，这本身就说明朝鲜内部的情况有多么困难。有分析认为，尽管朝鲜加强了体制管制和森严的监视管制，但两家人仍然选择通过西部海域直接来到韩国的海上归顺，其原因在于新冠封锁朝中边境和“脱北”费用剧增。 另一名消息人士表示：“尹锡悦政府上台后，与上届政府不同，强调解决朝鲜人权的基调也对他们决心投诚产生了影响。”也就是说，他们通过韩国广播得知现政府的对朝政策后，认为现政府可能不会遣返归顺者。

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