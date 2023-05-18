韩国KOSPI上市公司利润减少一半……自金融危机以来最糟糕的一次. May. 18, 2023 07:58. by 申雅馨记者 abro@donga.com. 据调查，受经济放缓的影响，KOSPI（韩国综合股指）上市企业第一季度（1月-3月）的营业利润和净利润同比减少了一半。韩国综合股价指数上市公司的利润减少50%以上是自全球金融危机袭来的2009年第一季度以来的第一次。专家们预测，虽然上市公司今年整体业绩不佳，但下半年可能会呈现缓慢的恢复趋势。 据韩国交易所和韩国上市公司协议会17日透露，KOSPI上市公司622家企业的第一季度合并基准净利润为18.8424万亿韩元，与去年同期相比减少57.68%（25.6779万亿韩元）。营业利润也减少52.75%，仅为25.1657万亿韩元。但是销售额为697.3744万亿韩元，增加5.69%。除去占总销售额9.14%的三星电子，营业利润和净利润分别减少37.34%和47.98%。 按行业分类，在17个行业中，除机械（73.64%）、非金属矿物（25.98%）、运输装备（124.56%）等5个行业外，其余12个行业的营业利润均有所减少。 韩国KOSDAQ（创业板市场）上市公司也受到信息技术和制造业同时不振的影响，收益性和财务稳定性都恶化。以1115家KOSDAQ上市公司的合并为准，第一季度的营业利润和净利润分别为2.4902万亿韩元和2.4950万亿韩元，与去年同期相比分别减少42.2%和26.3%。销售额增加7.5%，达到67.6036万亿韩元。

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