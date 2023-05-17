总统否绝《护士法》，为何没有解决矛盾的对策. May. 17, 2023 07:51. . 尹锡悦总统昨天对共同民主党主导的国会全体会议通过的《护士法》制定案行使了要求再议权（否决权）。这是现政府上台以来，继粮食管理法修正案之后第二次行使否决权。尹总统表示：“《护士法》引发了职能范围之间的过度矛盾。职能范围之间协商和国会熟议的过程中，未能消除矛盾。”反对行使否决权的护理协会准备采取集体行动，因此，围绕《护士法》的社会矛盾将进一步扩大。 在医疗法之外另行制定护士法，是护士界长久以来的夙愿。但是看护助理等其他保健医疗人员反驳，“为什么只有护士能单独立法对待?”虽然护士界主张，不会因为《护士法》的制定而单独开院经营，但医生等其他职业却针锋相对地表示，护士们侵犯医生等其他领域只是时间问题。作为最后的斡旋方案，政府和执政党提出“删除社区、医疗机关的表述”等，但由于共同民主党和护理协会的反对，协商最终破裂。这是医疗界围绕护士法的矛盾演变成分帮结派、势力对抗的结果。 前所未有的新冠疫情，得益于医生、护士等医疗人员的献身牺牲和努力，才得以克服。这样的医疗界因职能范围矛盾四分五裂后，担心医疗大乱的国民的不安感正在增大。 越是这样越应该起到调解矛盾的斡旋者作用的政界，反而助长了矛盾。拥有过半数议席的共同民主党把《护士法》直接提交全体会议等单方面处理，炫耀了自己的力量。国民力量党相比积极的协商，更急于指责在野党。如果《护士法》被在野党主导处理，总统行使否决权是预料之中的事情，但朝野政党却只是悬崖边对峙。这就是为什么有人批评说，朝野政党都考虑到明年的议会选举，埋头于医生和护士等各职业的得票算计，放弃了为妥协而做出真诚的努力。 如果用目前的护士法在国会进行重新表决，很难有三分之二的与会议席表示赞成，因此很有可能被废除。不能出现像《粮食法》一样，继总统行使否决权之后再次表决又被否决的恶性循环。为此，负责国政的政府和执政党不能无条件地责怪在野党和护士界。应该更加积极地寻求解决矛盾的方案。尹总统在候选人时期访问护理协会时，就制定护士法的要求曾经表示，“为了得出合理的结果，将努力说服议员”，因此即使不是正式大选公约，也应该说明情况的变化等，进行更加真诚的对话。

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