意媒：曼联接近签下金玟哉，转会只剩细节需要完成. May. 17, 2023 07:52. by 金東昱 creating@donga.com. 意大利当地接连有报道说，金玟哉（27岁•那不勒斯•照片）即将转会英格兰足球超级联赛（EPL）曼彻斯特联队（曼联）。 意大利媒体《晨报》当地时间15日表示：“曼联队已经做好了引进意甲那不勒斯后卫金玟哉的准备。现在只剩下整理细节的问题了。”意大利媒体《Foot Mercato》当天也报道说：“曼联队为了加强下赛季的防守，将引进金玟哉作为最终目标，与选手团代表们进行了协商。”《每日邮报》、《镜报》等英国媒体也援引意大利媒体的报道，认为金玟哉转会曼联队的可能性很高。据体育专门媒体《ESPN》透露，那不勒斯队正在寻找代替金玟哉的球员，并指出效力于阿贾克斯队（荷兰）的尤利恩•廷贝尔（20岁）是有力的候选人。 从7月1日开始，为期半个月的金玟哉的解约金（未经所属球队同意就可以转会的最低转会费）条款将启动。据悉，解约金为4400万英镑（约747亿韩元）。据悉，曼联队为引进金玟哉准备了5200万英镑（约870亿韩元）。去年7月那不勒斯队为引进金玟哉而向费内巴切队（土耳其）支付的解约金为1950万欧元（约283亿韩元）。 如果金玟哉今年夏天通过转会市场加盟曼联队，他将成为历史上第15位在英超赛场效力的韩国球员。另外，他将成为继现任全北队技术总监朴智星之后，第二个身穿曼联队服的韩国球员。 金玟哉还被提名为意甲年度最佳球队候选人。16日，意甲联赛通过官方网站公布了“年度最佳球队”的45名候选人（守门员5名、后卫13名、中场14名、前锋13名），并将金玟哉列入防守队员候选名单。

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