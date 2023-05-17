尹锡悦对护士法行使第二次否决权……在野党当天又强行通过“学费无息贷款法”. May. 17, 2023 07:53. by 全珠英记者、金恩智记者 aimhigh@donga.com,eunji@donga.com. 尹锡悦总统16日就共同民主党强行处理的《护士法》制定案表示，“引发了职能范围间的过度矛盾，引发了国民健康的不安感”，行使了要求重新审议权（否决权）。这是继4月4日《粮食管理法》之后，尹锡悦第二次行使否决权，距离4月27日《护士法》制定案在国会全体会议上获得通过仅过了20天。共同民主党立即反驳称，“这是完全无视国会立法权的行为”，并在当天的教育委员会上单独处理了《学费无息贷款法》。 朝野政党就《黄色信封法》（工会法修改案）和《广播法》也出现了明显的分歧，在这种情况下，拥有众多议席的在野党在立法上开始“一骑独行”、总统以否决权进行阻止的对抗构图仍在持续，因此有人担心，通过协治制定对策的政治本来的功能实际上正在消失。 尹锡悦当天上午在龙山总统室举行的国务会议上指出：“《护士法》引发了相关职能范围之间的过度矛盾。护理业务脱离医疗机构化正在引发国民健康的不安感。”尹锡悦在对要求重新审议护士法案进行审议和表决后，在会议结束后的中午12点10分左右立即批准了要求重新审议案。 特别是，尹锡悦强调：“国民健康是任何东西都无法交换的。政治外交、经济产业政策在国民健康面前都是次要的。”分析认为，他的表态是在指，共同民主党不顾政府和执政党的反对、主导在全体会议上通过《护士法》的法案处理过程。 共同民主党和大韩护理协会立即表示了反对。共同民主党院内代表朴光温发表立场声明说：“尹总统行使否决权，拒绝的是国民。共同民主党将根据国民的意愿再次在国会进行投票。”护理协会当天召开紧急记者会表示：“将追究毁弃承诺的尹总统的政治责任。” 此外，共同民主党当天在国会教育委员会全体会议上单独处理了《学费无息贷款法》，朝野再次发生冲突。国民力量党所属的教育委员们以“共同民主党的立法独行”为由，反对强行处理法案，没有参加当天的会议。

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