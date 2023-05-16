离开梅西的巴塞罗那，凭借铜墙铁壁般的防守时隔4个赛季再次赢得西甲冠军. May. 16, 2023 07:50. by 金東昱 creating@donga.com. 巴塞罗那队时隔4年再次登上西班牙足球甲级联赛的冠军宝座 巴塞罗那队15日在2022~2023赛季与西班牙人队的客场比赛中，凭借罗伯特•莱万多夫斯基的梅开二度进球，以4比2获胜。至此，积分增至85分（27胜4平3负）的巴塞罗那队与排名第二的皇家马德里队（71分）的积分差距拉大至14分，因此无论剩下的四场比赛结果如何，都确保了联赛冠军。这是巴塞罗那队自2018~2019赛季以后时隔4个赛季再次夺冠，也是队史第27个联赛冠军。这是里奥内尔•梅西自2021年8月转会法甲巴黎圣日耳曼队后，球队首次夺冠。巴塞罗那队最后一次在没有梅西的情况下夺冠是在遥远的1998~1999赛季。 在当天的比赛中，打进本赛季联赛第20、21粒进球的莱万多夫斯基拉开了与射手榜第2位的卡里姆•本泽马（皇家马德里队•17粒进球）的差距，开始巩固自己的联赛最佳射手地位。 哈维主教练于2021年11月开始执教巴塞罗那，作为球员和主教练，他带领巴塞罗那队赢得了联赛冠军。球员时期他在巴塞罗那队效力了17个赛季，8次捧起了联赛冠军奖杯。本赛季巴塞罗那队夺冠的原动力是“铜墙铁壁般的防守”。巴塞罗那队在34场联赛中只让对手攻入13球。在20支西甲球队中，失球在20粒以下的球队只有巴塞罗那。巴塞罗那也是本赛季欧洲五大联赛中唯一取得该成就（联赛失球少于20粒）的球队。在34场联赛中，没有失球的比赛多达25场。巴塞罗那队很有可能打破2015~2016赛季马德里竞技队创下的西甲历史单赛季最少失球（失18球）纪录。 另外，曼城队距离实现英超（EPL）3连冠伟业仅剩一场胜利。14日，曼城队在与埃弗顿队的英超客场比赛中以3比0获胜。取得11连胜，积85分的曼城队与排名第二的阿森纳队（积81分）的积分差距拉大到了4分。曼城队只要在剩下的3场比赛中获胜一场，就能实现联赛3连冠，也是队史第9次夺冠。阿森纳队还剩下2场比赛。

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