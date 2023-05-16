杀手机器人. May. 16, 2023 07:50. . 在乌克兰战争中，无人机非常活跃。虽然目前20世纪的战争只是添加了无人机这一神奇武器，但如果10年后发生战争，肯定会改变战争的局面。 无人机也会自行进化，但此次无人机表现出的活跃无疑会加快机器人兵器的开发。虽然性能还没有得到信任，但无人机型小型坦克、小型机器人已经开发出来，而且还在追加开发中。 虽然现在大多数无人机都受到人类的操纵，但自主型机器人武器登场的日子也不远了。对于机器人武器的登场，对杀手机器人曾有过伦理上的争议。电影《终结者》系列中机器人士兵、机器人战斗机猎杀人类的场面令人震惊。虽然已经在电影中实现了，但在现实中，人类对杀手机器人的杀人一直动摇和犹豫不决。 从战争史来看，无论是什么武器，只要出现强有力的、新的武器，就曾有过这样的争议。火绳枪登场时，在发明大炮时，也有人认为这是非常强大和致命的武器，应该禁止生产或限制投入战场的数量。 但是，推翻这种合理忧虑的总是现实。一旦发生战争，必须尽快消灭敌人取得胜利的现实理解就会战胜哲学和伦理上的冥想。在这次战争中，无人机发挥了作用。躺在战壕里休息的士兵，利用无人机将手榴弹扔进打开舱口的坦克内。几天前，士兵向无人机祈求不要攻击的样子被公开了。看到这种情景的人们不免会想到，在那个位置上投入机器人，以代替我的儿子。 在迫切的现实中，支配人类行为的不是名分，而是利益。在最近的战争中，无人机的活跃使杀手机器人争论成为现实。比起募兵制，不想参军的年轻人可能会支持机器人征兵制作为更好的替代方案。不管喜不喜欢，我们正在进入电影中的世界。

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