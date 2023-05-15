彼此相连的我们. May. 15, 2023 07:53. . “那就是你。”―出自古代印度经典《唱赞奥义书》（Chandogya Upanishad）中 读这篇文章的瞬间，感觉整个宇宙都进入了我的内心。这句话出自古代印度经典《唱赞奥义书》。“Tat tvam asi。”意思是“那就是你”或“你就是那个”。在这简短而坚决的宣言中，蕴含着宇宙的生成原理和生命的气息。它直观地提醒我们，我们每个人和所有的动植物和自然物都是一个宇宙，是更宏大的东西的一部分，是相互联系的。 爸爸对儿子说。“蜜蜂不是从四面八方的树木中取其汁液，制成一种蜂蜜吗？蜂蜜制成后，就没有了‘我是这棵树的汁液’、‘我是那棵树的汁液’的个别意识。不管在世界上以什么面貌生活，老虎、狮子、狼、猪、蝈蝈、苍蝇、蚊子等，都是它的存在本身。那非常细微的存在，把世界上的一切都当作艺术。其存在就是真理。其存在就是艺术。那就是你。” 儿子说。“请再给我解释一下。”父亲叫儿子从那棵菩提树上摘下一颗果实。儿子按照父亲的话把它掰开，又掰开其中的一粒种子，说里面什么都看不见。”你看这棵由你看不到的细微之处，那细微之处组成的大树。虽然是看不见的，但是要相信有它。它的存在就是真理。那就是你。” 最令人惊讶的是，不只停留在对真理的说明，而是通过说“那就是你”，让所有人跨入世界的方式或把所有人放进世界的方式。我从未见过如此简单地将我们彼此相连、将我们缔结在整个宇宙中的文章。

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