龙山儿童庭院内响起的“梦想管弦乐团”的旋律. May. 15, 2023 07:53. by 金正恩 kimje@donga.com. “5年前，小学5年级时加入‘梦想管弦乐团’，第一次学习单簧管的时候，没想到我会登上这么大的舞台。虽然站在1200名观众面前非常紧张，但这是让我获得自豪感的宝贵经验。” 这是参加13日在首尔龙山区龙山儿童庭院内的草坪上举行的“与国民一起的梦想管弦乐团”演出的“乌山梦想管弦乐团”团员池河恩（15岁•买忽中学3年级）说的话。当天的演出是整备用作驻韩美军基地的用地，120年来首次公开的龙山儿童庭院开放纪念及联合国教科文组织指定世界文化艺术教育周（每年5月第四周）的事前活动。阿富汗特别贡献者家属等多文化家庭、报勋家庭等普通观众等共1200多人观看了当天的演出。 在演出中，京畿乌山、庆南统营地区的“梦想管弦乐团”和发育障碍者演奏团体“银河打击乐器合奏团”参与演出，演奏了从古典音乐到电影《复仇者联盟》和《加勒比海盗》OST等多种歌曲。 与小学生子女一起观看演出的李贞美（46岁）说：“在开阔的地方听到由小学生、初高中生组成的‘梦想管弦乐团’的演奏，感受到了与在演出场听到的专家们的演奏不同层面的感动。” 被称为韩国版“El Sistema（委内瑞拉国立青少年管弦乐团系统）”的“梦想管弦乐团”是向包括弱势群体在内的社区儿童和青少年教授乐器，并让他们参与管弦乐团演奏的文化艺术教育事业。该活动由文化体育观光部主办，韩国文化艺术教育振兴院承办。“梦想管弦乐团”从2010年8家机构的470名团员开始，目前有49家机构的4700多名团员在活动。以本月为准，累计团员达2万多人。 作为“乌山梦想管弦乐团”音乐导演活动了11年的小提琴家李正洪（50岁）表示：“第一次接触乐器后感到陌生的孩子们不知不觉间成长起来，在1200名面前毫不紧张地演奏了德沃夏克第8交响曲和电影主题曲等，为他们感到自豪。”李某是京畿交响乐团团员出身。 韩国文化艺术教育振兴院院长朴恩实（音）表示：“此次演出是通过‘梦想管弦乐团’成长的团员们为市民带来快乐的意义深远的时间”，“继成为K文化艺术教育代表模特的‘梦想管弦乐团’之后，将扩大‘梦想舞蹈团’等多种艺术教育。”

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