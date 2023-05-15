美国夫妇向因暴雪受困的韩国人伸出援助之手. May. 15, 2023 07:54. by 李素妍记者 always99@donga.com. “为了融化他们因寒冷和恐惧而颤抖的心，我把家里的韩国料理材料都拿了出来。我们夫妇喜欢韩国料理，家里有酱油、辣椒酱、辣椒面等。我只希望他们能在陌生的地方安逸地生活。” 当地时间去年12月23日，10名韩国游客因美国纽约州西北部发生暴雪而被孤立，美国夫妇亚历山大·坎帕尼亚（40岁）、安德莉亚·坎帕尼亚（43岁）在自家房子里安顿了他们三天两夜。回忆起当时的情景，坎帕尼亚夫妇做出了上述表示。 记者14日在首尔钟路区一家韩餐厅见到了应韩国观光公社（社长金长实）的邀请于13日访韩的坎帕尼亚夫妇。当天，这对夫妇与5个月前敲自己家门的一行人之一朴建英（音，55岁）再次见面。朴建英说：“接受10名素不相识的外国人是不容易的，但坎帕尼亚夫妇却怀着喜悦的心情让我们进了门，还分享了韩国饮食。他是从暴雪中拯救我们的救命恩人。” 这对夫妇在与朴建英一行一起生活期间一起做了辣炒猪肉和辣炖鸡块。平时喜欢吃韩国料理的夫妇家里不仅有韩国食材，还有电饭锅。朴建英说：“坎帕尼亚夫妇打开冰箱门，对我说‘尽情地做想吃的韩国料理吃吧’，非常感谢。”对此，亚历山大回答说：“我们成为一生的朋友才是最大的收获。” 这对夫妇表达了对韩国的深厚感情。安德莉亚说：“和丈夫第一次约会的时候也在韩餐厅吃了辣炒猪肉。那天我们接待韩国游客就像命运一样。” 从13日开始将在韩国各地旅行10天的夫妇将非军事区选为最想去的地方。“不仅是韩国饮食，对历史也很感兴趣。去韩国是我长久以来的梦想，能够实现这个梦想是我的荣幸。”

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