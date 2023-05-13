谷歌CEO皮查伊：“韩出租车司机使用3部手机让我感到惊讶”. May. 13, 2023 07:35. by 山景城=南慧贞记者 namduck2@donga.com. “1999年访问首尔乘坐出租车，出租车司机使用3部手机给我留下了深刻的印象。” 谷歌首席执行官（CEO）桑达尔•皮查伊11日（当地时间）说明了在人工智能（AI）聊天机器人“Bard”上继英语之后率先提供韩语和日语服务的理由，并讲述了20多年前的故事。他说：“（韩国）可以说是接受新技术的最尖端的地方，是非常充满活力和有趣的地方。”对于日本，他说：“我记得在一家餐厅坐在对面桌子上的两位客人以我无法企及的速度互相发短信。” 皮查伊CEO当天在位于美国加利福尼亚州山景城的谷歌总部以全世界记者为对象举行了座谈会。10日，谷歌向180多个国家全面公开了Bard，并选择了韩语和日语作为英语以外的第一个服务语言。 皮查伊CEO表示：“虽然有很多因素，但韩语和英语是非常不同的语言，起到刺激和帮助我们（挑战新技术）的作用”，“通过这些可以掌握我们所需要的是什么，让学习其他语言变得更加容易。” 对于谷歌最近落后于微软的AI开发的批评，他强调谷歌开发了生成型AI的基础--变形金刚模型，表现出了自信。他补充说：“我们不同意在处理非常深奥的技术时，初期几个月左右未来的想法”，“对于今后技术朝着更好的方向发展的方法，我们正在深思熟虑，今后也会这样做。” 当被问及如果AI造成意想不到的结果，如何追责时，他表示：“AI只是基础技术，因此特定部门有时需要追加限制”，“开发者、使用者、各国当局等所有利害关系人一起解决问题非常重要。” 皮查伊CEO提出了谷歌未来25年的蓝图，即通过大胆、有责任感的接近，制造出对所有人都有帮助的AI。他说：“我们开始研究AI的原因之一就是尽可能向更多的人提供信息和知识的使命感”，“现在正是能够实现长久以来所想的那一刻。” 谷歌当天单独召开了与三星的合作座谈会，介绍了扩张现实（XR）领域等合作项目。谷歌工程平台&Eco系统副社长Eric Kay当天强调表示：“三星和谷歌有着长期的信赖关系，是非常深厚的合作伙伴。”

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