约基奇贡献“三双”，丹佛掘金战胜太阳进军NBA西部决赛. May. 13, 2023 07:35. by 金培中 wanted@donga.com. 丹佛掘金队在本赛季美国职业篮球联赛（NBA）中率先进入了（西部）联盟决赛。 丹佛掘金队12日在2022~2023赛季NBA西部联盟季后赛（PO•7战4胜制）第2轮第6场比赛中，客场以125-100战胜了菲尼克斯太阳队。以系列赛战绩4胜2负领先的丹佛掘金队自2019~2020赛季后时隔3年再次进入西部联盟决赛。掘金队凭借当天的胜利，洗刷了2年前在PO第2轮比赛中0比4负于太阳队而结束赛季的痛苦。掘金队将与洛杉矶湖人队和金州勇士队之间的胜者争夺一张NBA总决赛的入场券。湖人队目前以3比2领先。 “塞尔维亚特级”尼古拉•约基奇以三双的出色表现带领丹佛掘金队进入决赛。身高211厘米的中锋约基奇当天砍下了两队最高的32分，另外还贡献10个篮板球，12次助攻。抢断次数3次也是两队中最多的。约基奇在PO第1、2轮的11场比赛中，平均得到30.7分、12.8个篮板球、9.7次助攻。约基奇在本赛季的常规赛中，也以平均9.8次助攻排在该领域第3位，在前10名中，不是后卫的球员只有约基奇一人。约基奇之所以被称为“得分中心”，也是因为他的这种助攻能力。 自球队成立以来首次挑战NBA总决赛冠军的菲尼克斯太阳队继上个赛季后，连续2年在PO第2轮比赛中被淘汰出局。身高213厘米的中锋德安德烈•艾顿因肋骨受伤未能参加第6场比赛，太阳队在篮下无法承受约基奇带来的巨大破坏力。 当天，在东部联盟PO第2轮比赛中，波士顿凯尔特人队客场以95比86战胜费城76人队，将本轮系列赛扳成3比3平，双方最后的第7场比赛将于15日在凯尔特人队的主场进行。

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