上半年韩国经济增长率低于1%……执政进入第二年，经济是成绩单. May. 12, 2023 07:47. . 国策研究机构韩国开发研究院预测，今年上半年韩国的经济增长率将不到1%。今年整体增长率预测值也从1.8%下调至1.5%。这意味着，虽然期待下半年会好转，但恢复的强度会比想象中要弱。预测还警告，最坏的情况是，今年的增长率有可能停留在1%出头。如果不能正确应对，稍有不慎就会陷入长期低增长泥潭的不安感正在逐渐增大。 开发研究院把上半年的增长率预测值定为0.9%。比3个月前预测的下降了0.2个百分点。半导体库存耗尽需要时间，下半年半导体景气恢复速度也将比当初预想的要慢。中国重新启动经济活动带来的反射利益也不明显。国内外对韩国经济的看法并不乐观。每当主要机构公布新的预测值时，数值就会下降。以上月底为准，8家主要全球投资银行的韩国增长率预测值平均只有1.1%。 韩国经济的支柱——出口在进入5月份后仍未摆脱低迷状态。本月1日至10日的出口额为144.85亿美元，比去年同期减少10.1%。半导体出口减少29.4%，对华出口减少14.7%。出口连续8个月减少、贸易收支连续15个月出现逆差的可能性增大。今年累计贸易逆差为294.12亿美元，已经超过去年全年逆差额的60%。年初乐观的期待是随着天气转暖会好转，如今正在逐渐褪色。 雇佣质量也在恶化。上个月制造业领域的就业人数减少了9.7万名，自2020年12月以后时隔28个月大幅减少。虽然上个月全体工作岗位数有所增加，但扣除60岁以上的高龄层工作岗位，就业人数反而减少了近9万人。特别是，作为未来一代的青年层和经济主力40多岁人群的雇佣减少趋势尤为明显。高利息和高物价正在束缚家庭，金融不安和不良贷款等威胁经济的潜在雷管也随处可见。 在政府上台一周年之际实施的各种问卷调查中，国民认为政府最应该重点关注的课题是恢复经济。盼望的是集中精力解决温饱问题。要全力恢复经济，确保增长动力。应该制定恢复出口、培育革新产业的战略，并积极进行支援和投资。尹锡悦政府执政第二年的成绩表将取决于能否取得国民能切身感受到的经济成果。

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