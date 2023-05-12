韩国政府：“新冠危机现在结束”……下月1日前解除对确诊患者的隔离. May. 12, 2023 07:49. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韩国最晚将在6月1日之前解除新冠病毒感染确诊者的义务性隔离。尹锡悦总统11日表示：“把新冠危机的警报从‘严重’下调为‘警戒’”，事实上宣布了新冠疾病为“地方病”（传染病成为某地的疾病）。 尹锡悦当天召开中央灾难安全对策本部会议，表示“把确诊者7天的隔离义务转换为‘劝告5天隔离’”。这是把新冠感染像流感等地方病一样在日常生活中进行管理的“宣布为地方病”。他表示：“时隔3年零4个月，国民们重新找回日常生活，感到非常高兴。感谢经过漫长的大流行，直到回到日常生活为止献身的医疗人员。”当天的会议邀请了医生、护士、助理护士等12名医疗人员。据悉，尹锡悦两次向他们致以感谢的掌声，会议结束后亲自为他们送行至玄关。 疾病管理厅考虑到修改告示所需的时间等，将危机警报下调时间定在6月1日。但疾病厅同时表示，放宽防疫的措施将尽快从本月下旬开始实施。疾病管理厅厅长池英美（音）表示：“可以看作是地方病的开始。” 由此，确诊者统计将以周为单位而不是以日单位发表，入境后的基因扩增（PCR）检查将消失。除了有住院室的医院和老人疗养设施等以外，所有地方都将取消戴口罩的义务。认定为落实“生病就休息”的文化而自行在家隔离的确诊学生为出席，并鼓励工作单位使用病假或在家办公。随着大流行期间全面允许的非面对面诊疗转换为示范事业，初诊患者的非面对面诊疗将受到限制。 疾病厅还同时发表了《应对新型传染病大流行的中长期计划》。这是考虑到新型传染病的发生周期缩短，损失规模也增大。今后如果再次发生大流行，将以在100天内确保疫苗和治疗剂为目标，推进信使核糖核酸（mRNA）疫苗技术的国产化。决定确保用于应对每天100万名确诊者规模大流行的病床，并通过国际合作构建预警体系。

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