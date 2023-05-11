“政策推进不力”，尹锡悦警告产业和环境部长. May. 11, 2023 07:44. by 張寬錫 jks@donga.com. 据悉，尹锡悦总统9日在国务会议上破例公开斥责称，“（公务员）如果被脱核电、理念性环境政策所埋没，不配合新的国政基调，就要采取果断的人事措施”。据悉，其背景是产业通商资源部和环境部的政策推进不力等问题。尹锡悦在就任一周年之际进行高强度指责，被解读为具有对公职社会高强度抓纪律的性质，同时也是试图在执政第二年督促所有政府部门履行国政课题。 据总统室和执政党10日透露，产业部和韩国电子公社向尹锡悦的业务报告中，产业部的脱核电政策、韩电的结构调整等主要业务处理成果被认为未尽如人意。总统室高层相关人士表示：“产业部的能源部门没有正常启动，所以要通过更换次官（副部长）等人员，加快履行国政课题的速度。由于文在寅政府楔钉子人事和部委旋转门人事惯例，主要公共机关的人士也是由上届政府的人士担任的。” 据悉，尤其是，报告的内容还包括，尹锡悦上台已经一年，深入参与文在寅政府脱核电政策的人士继续担任要职，对主要公共机关人选产生着影响。执政党相关人士指出：“认为去年能源价格上调与文在寅政府脱核电政策无关的这种与事实不一致的报道接连不断，相关部门却消极应对，从很久以前这些早就成为问题了。” 据悉，有人指出，环境部对利用四大江河水坝应对干旱等政策没有得到积极推进。相关人士指出：“相比履行国政课题，部委的逻辑更加强烈。”执政党方面人士表示：“如果不取得成果，两个部门也将被列入内阁改组对象。总统的警告是部长们要负起责任，切实做好工作。”

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