半数“超低工资”工人的年龄在60岁以上. May. 10, 2023 07:47. by 李美智, 崔惠? image@donga.com,herstory@donga.com. 金正秀（化名，68岁）4年前从韩国一家外国公司退休。虽然毕业于名牌大学，拿到了不羡他人的年薪，但退休后的处境与同龄朋友没有什么不同。“打高尔夫、享受个人爱好的悠闲晚年”只不过是梦想而已。每月不到200万韩元的退休工资，夫妻两人用作生活费也很紧张。 金正秀靠退休金支撑了一段时间后，最近开始找工作。但是能进的岗位只有信用卡配送员、餐厅代客泊车等“兼职”工作岗位。他说：“配送一张卡就能赚1500韩元，一个月就能赚40万-50万韩元。虽然想找到能拿到最低工资的稳定工作，但是年轻人更受欢迎。” 像金正秀一样，与能力、决心无关，被逼到低工资工作岗位的高龄者正在增加。《东亚日报》9日分析了最低工资委员会和韩国经营者总协会计算出的最近5年间（2017年-2022年）“最低工资以下工资劳动者”资料。结果显示，去年领取低于最低工资（当时时薪9160韩元）的275.6万名劳动者中，45.5%（125.5万名）是60岁以上劳动者。也就是说，每2名领取低于最低工资的“超低工资”的劳动者中就有1名是高龄者。该比率在2017年为35.6%，2018年减少到32.5%，之后持续上升。考虑到经济活动人口中60岁以上的高龄层占30%左右，“领取超低工资的高龄者”正在迅速增加，高龄者的工作岗位质量也在恶化。 高龄者的劳动生产率比年轻人低，因此，越是低工资，高龄层的比率就越高，这不是罕见的现象。但专家们注意到，这一比率迅速增加，老人工作岗位竞争越来越激烈。高丽大学法学专门研究生院教授朴智顺（音）表示：“面向高龄人口的‘优质’工作岗位较少，所有人都能挑战的不错的工作岗位首先由青年们填补。高龄者会更加聚集剩下的低工资、单纯和短期岗位。”

한국어