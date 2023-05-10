“虽然有人不太了解歌手PSY，但知道浸湿Show……正在成为一种文化”. May. 10, 2023 07:46. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. “如果概念持续下去，就会成为风格，那样就会成为文化。现在，即使是不太了解歌手PSY（照片）的人，夏天去‘浸湿Show-SUMMER SWAG’也正在成为一种文化。” 3日通过迪士尼+公开的“PSY浸湿Show 2022”是生动地展现去年浸湿Show的演唱会现场录像，共有9个城市的35万名观众参与其中。2011年开始的浸湿Show是“鸟叔”PSY在世界杯期间观看街头应援助威后运作的庆典，其特点是观众以浑身湿透的样子享受庆典。本月9日，PSY通过视频与记者见面时表示“（Show）时隔10年终于茁壮成长了”。 此次演出实况视频的看点是现场音。PSY说：“与其他演出相比，观众的声音比较大。可以充分感受到现场的感觉。”负责舞蹈、歌曲、舞台企划和导演的他表示：“为了让歌手PSY在舞台上无忧无虑地玩耍，导演朴载相（PSY的本名）拥有执着而痛苦的准备时间。” 浸湿Show观众的平均年龄是25岁。PSY说：“我觉得自己依然是现役歌手，感到非常自豪。”他说：“来看我的演出的观众有‘狂客’的外号”，“他们是让我作为歌手‘PSY’活着的人，其实我已经是一位45岁的大叔，肚子鼓鼓的，有两个孩子。”

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