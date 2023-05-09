从湖南到首都圈，将在海底铺设“电力高速公路”. May. 09, 2023 08:00. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 韩国将在西海建设超高压直流输电网（HVDC），将湖南地区的剩余电力输送到首都圈。即，在海底铺设一种“电力高速公路”，防止因电力供应过剩而导致的大规模停电（black out），消除湖南-首都圈电力供需不均衡现象。但是有人担心，去年创下最恶劣营业赤字的韩国电力公社很难充当构筑电网所需的巨额费用。 韩国电力公社8日表示，“第10次长期输•变电设备计划”经过产业通商资源部电气委员会的审议，最终确定。此次计划是为了构建能够将偏重于各地区的电力均匀分散在全国各地的电网，包括2022年至2036年的计划。其中核心是构建连接湖南和首都圈的电网。在太阳能设备密集的湖南地区，电力供应过剩。据韩国电力公社透露，2036年太阳能发电普及目标65.7GW（十亿瓦）的约63%集中在湖南地区。问题是，不仅是电力供应达不到需求的情况，在需求较低的情况下，电力瞬间过度供应时，也有可能发生大规模停电事故。 因此，韩国电力公社为了将湖南地区的剩余电力输送到首都圈，决定构筑超高压输电网。海底电缆形态的HVDC在输电过程中电量损失较小，因此可以比现有的输电网将更多的电力输送到更远的地方。 问题是构建电力网所需的费用和居民的反对。第10次输•变电设备计划所需的费用高达56.5万亿韩元。有人指出，仅去年就出现约32万亿韩元营业赤字的韩国电力公社很难补齐相关费用。 在构筑电网的过程中，居民们的反对也是一大负担。湖南-首都圈区间在海底铺设输电网，但其他地方在地面上建立输电塔。部分环境团体主张，输电塔产生的电磁波将对居民健康产生负面影响。韩国电力公社相关人士表示：“56.5万亿韩元的电网建设费用中不包括居民补偿部分。”

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