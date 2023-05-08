如果尹-岸田没有超越“信赖”的历史“和解”，难以迈向未来. May. 08, 2023 08:09. . 日本首相岸田文雄昨天访问韩国，与尹锡悦总统举行了韩日首脑会谈。岸田访韩是时隔52天对尹锡悦3月访日的回访，也是时隔12年重新启动韩日间穿梭外交。尹锡悦强调，“必须摆脱如果不能完全整理历史，就无法为未来合作迈出一步的看法”，岸田再次表明了继承1998年《金大中-小渊宣言》等日本历届内阁历史看法的意志。 岸田提及历史问题，并没有像3月尹锡悦访日时那样直接提及“反省和道歉”，只是委婉地表明原则。这仍然是让人想起1998年韩日共同声明的间接话术，从这一点来看，确实令人失望。日本政府表示“痛彻的反省和由衷的谢罪”，再次确认了10多年前的历史认识，这远远不足以弥补韩日之间的认识差距。 当然，韩日之间有着很多不能被历史矛盾束缚的紧急悬案。应对朝核、导弹威胁的安全合作和由重组供应链带来的经济、技术合作迫在眉睫。当初预计岸田访韩是在七国集团（G7）峰会之后的6、7月，时间大幅提前，也是由于世界性的新冷战氛围的扩散、韩日之间乃至韩美日三国之间迅速共同应对的必要性大为增加的看法导致的紧迫感。 韩日关系进入恢复过程，可能是尹锡悦的政治决断下韩日首脑间建立信任的结果。岸田在此次访韩之前还传达了“为了报答尹总统果敢的决断和行动，决定此次回访”的信息。事实上，在此次首脑会谈上，历史问题连正式议题都没有列入。可以理解为，双方是在历史矛盾已经得到解决的“心心相印”的理解和共识下，集中讨论了面向未来的合作议题。 但是，正如之前的韩日关系史所表明的那样，如果没有对历史的根本性和解，就很难摆脱重复缝合和矛盾的水平。在民心动摇或政权交替的情况下，构筑能够坚定地延续未来合作之路的关系，应该超越首脑之间的暂时信任，实现两国国民之间的历史和解。当然，这条路并不好走。但是，为了不脱离轨道，日本需要不断努力，在转变看法、共同理解历史方面向前进。

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