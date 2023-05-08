凯恩打入个人英超第209球，超越鲁尼独享英超历史射手榜次席. May. 08, 2023 08:10. by 金東昱 creating@donga.com. 哈里•凯恩（30岁•托特纳姆热刺队）成为英格兰足球超级联赛（EPL）中第一个用头球在单赛季取得两位数进球的球员。凯恩在EPL总进球数上单独排在第2位。 凯恩在6日与水晶宫队的2022~2023赛季英超主场比赛中，在上半场补时阶段利用一记头球攻入了全场唯一一球。佩德罗•波罗在禁区右侧外传中，凯恩在禁区内力压对方后卫头球攻门将皮球顶入球网。这是他在本赛季的第26粒联赛进球，也是他头球攻入的第10粒进球。据体育统计专门公司Opta透露，凯恩是英超联赛中第一位在单赛季头球进球数达到10球的球员。身高193厘米的前锋邓肯•弗格森（退役）在埃弗顿队效力的1997~1998赛季共攻入11球，其中9球是头球。凯恩的身高是188厘米。 凯恩凭借当天的进球，攻入了英超联赛第209粒进球，并挤掉了鲁尼（退役•491场比赛攻入208球），占据该领域单独第2位。凯恩表示，“超越了英超最佳球员鲁尼的纪录，感觉非常特别。希望今后也能继续进球。”英超总进球数排名第一的是攻入260粒进球的阿兰•希勒（退役）。截止到36岁，共踢了441场英超比赛才退役的希勒平均每场比赛攻入0.59球。截止到当天，凯恩共参加了317场联赛，平均每场比赛攻入0.66球。如果继续保持目前的进球能力，两三个赛季内就能超过希勒。凯恩在209粒进球中头球攻入了40球。 当天以1比0战胜水晶宫队的托特纳姆热刺队自上月8日与布莱顿队的比赛后，时隔一个月再次尝到了赢球的滋味。托特纳姆热刺队在最近4场比赛中仅取得1平3负的成绩，萎靡不振。积分增至57分（17胜6平12负）的托特纳姆热刺队升至联赛积分榜第6位。但是托特纳姆热刺队比排名第7位的布莱顿（积55分）多踢了3场比赛。“韩国的骄傲”孙兴慜当天虽然首发出场，并一直踢到下半场第44分钟，但未能取得进球。

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