韩国总统室：“就历史道歉，轮到岸田作答了”. May. 06, 2023 07:54. by 申晋宇, 全主榮 niceshin@donga.com,aimhigh@donga.com. 距离尹锡悦总统和日本首相岸田文雄举行首脑会谈还有两天的5日，两国政府开始协调最终立场。韩国政府公开表示：“韩日首脑重启穿梭外交本身就具有意义。”但据悉，从内部来看，日帝强占时期强制征用问题等历史问题以及安保合作、核污染水问题等两国间敏感的争论焦点并不少，因此，为了在会谈中取得最大限度有利的成果，双方一直冥思苦想。韩国政府消息灵通人士表示：“由于会谈是在韩国主场举行，所以从日本的立场上会感到应该拿出一点东西的压力，但我们也确实感到压力很大。如果日本不能满足国民在主场最起码的期待值，尹总统亲自主导的韩日关系正常化反而会适得其反。” 在7日举行的韩日首脑会谈上，最受关注的是岸田是否会直接提及对强制动员受害者的道歉和反省。岸田在3月尹锡悦访日举行的韩日首脑会谈上，没有提及1998年《金大中-小渊共同宣言》中包含的“对殖民统治的痛彻谢罪和反省”等内容。相反，日本只停留在了继承历代内阁立场的水平。 对此，韩国政府核心相关人士当天在与《东亚日报》的通话中表示：“道歉应该由日本自行把握。现在轮到日本作答了。”该人士说：“日本应该很清楚应该怎么做。”这一表态被解读为，虽然两国政府在会谈前不会协调道歉立场，也不会要求日本直接道歉，但日本现在应该采取有诚意的措施予以回应。 韩日首脑在安保合作方面会发出什么样的信息也备受关注。在朝核和导弹威胁日益严重的情况下，韩日首脑继此次会谈后，将以19日至21日在日本广岛举行的七国集团（G7）峰会为契机，举行韩美日首脑会谈。据悉，韩日首脑在此次会谈中将把重点放在应对朝核和导弹威胁、共享导弹警报信息等加强探测功能合作的方案上。有人甚至提出，在此后的韩美日首脑会谈上，有可能讨论新设安保磋商机制等。韩国政府消息灵通人士表示：“特别是在安保领域，此次会谈具有在韩美日首脑会谈之前巩固两国合作的‘垫脚石会谈’性质。”

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