“同一个屋檐下”的陆海空军属参加开球活动，分别负责开球、击球和接球. May. 05, 2023 08:52. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 迎来“家庭之月”的5月，由韩国军陆海空军干部组成的家庭将举办以职业棒球开球者、试打者、试接者等身份参加的特色活动。 国防部4日表示，从7日下午2时开始，在首尔高尺天空巨蛋体育场举行的“长大主人公”和“SSG Landers”队之间的赛前开球、击球、接球活动中，陆军父亲、海军女儿、空军儿子将分别参加开球、击球和接球。其主人公就是在联合参谋本部工作的父亲鱼允勇（音，55岁）主任元士、儿子空军第三导弹防御旅鱼时英（音，29岁）大尉、女儿海军航空司令部鱼烟雨中士（音，28岁）。鱼允勇的妻子崔艺琳（53岁）也一直担任陆军下士直到1993年，他们全家人都是前任和现任军队干部，具有特殊的背景。国防部表示：“希望此次活动不仅能向国民广泛宣传各军团结一心守护大韩民国的强烈意志，还能成为鼓舞国军将士自豪感的契机。” 鱼允勇是开球者，1989年晋级为陆军特战副士官74期，曾在3师团和5军团担任过主任元士。从2019年11月开始，作为联合参谋本部主任元士，执行辅佐联合参谋本部议长指挥活动等多种任务。接球者鱼时英和击球者鱼烟雨在2017年分别晋级为空军学士138期和海军副士官255期。鱼时英和鱼烟雨分别担任防空炮兵军官和飞机机体电器仪表副士官，正在执行守护领空和领海的任务。 鱼时英表示：“全家人能够代表国军参加开球活动，感到非常欣慰。”鱼烟雨说：“从小就受到父母的影响，培养了当兵的梦想。以后也会带着当兵的使命感，为大韩民国的和平做出贡献。”

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