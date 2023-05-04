“美国的银行有可能破产一半”……是时候加快限度健全性限制了. May. 04, 2023 07:53. . 继硅谷银行之后，最近又有第一共和银行，两个月内美国4家银行连续破产，银行危机的恐惧始终没有平息。虽然此次美国第一大银行摩根大通收购第一共和银行，解决了燃眉之急，但有人担心地区、中小银行的多米诺骨牌破产可能会持续下去。 以旧金山为基础、1985年成立的第一共和银行虽然成长为资产规模第14位的银行，但在硅谷银行关闭后，一直受到银行挤兑的困扰，最终进入了崩溃阶段。受此影响，前天在纽约股市，以洛杉矶为基础的西太平洋合众银行暴跌28%，美国全境中小银行的股价也同时下跌。聚集地区银行的指数回到了约3年前的水平。 摩根大通董事长兼首席执行官杰米·戴蒙在收购第一共和银行后表示：“银行危机实际上已经结束。”但金融专家们纷纷警告说，“现在才开始”。美国斯坦福大学教授阿米特·塞鲁在最近的一份报告中推算说，美国4800家银行中，近一半陷入资本蚕食，有可能导致潜在破产。最坏的情况是，1600多家银行有可能发生挤提。 特别是受到利率上调等影响，美国商用房地产市场陷入停滞，很多人担心会加速地区银行亏损。因为高达5.6万亿美元的美国商业用房地产贷款的三分之一集中在中小银行。第一季度美国办公室空置率达到19%，创下了31年来的最高值，就连大型机构投资者最近也未能偿还办公室担保贷款利息，危机征兆正在加剧。 第二金融圈的115万亿韩元房地产项目融资和天文数字般的家庭债务潜伏在危机雷管中，对于这样的韩国来说，也不能“事不关己高高挂起”。证券公司项目融资滞纳率已超过8%，银行、信用卡、储蓄银行、贷款业等整个金融圈拖欠债务的危险边缘家庭和企业正在增加。在这种情况下，如果不小心点着火，可能会引发大危机。政府和金融圈为了应对源自美国的银行危机带来的危险，应该建立更高更强的防波堤。特别是要先发制人切断对薄弱环节第二金融圈的风险，进一步强化流动性、健全性标准。

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