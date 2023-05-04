两名国会议员因“红包疑惑”退出共同民主党. May. 04, 2023 07:55. by 許桐準 hungry@donga.com. 卷入共同民主党2021年全党大会“红包疑惑”的国会议员尹官石（三选，仁川南洞乙，音）、李成万（初选，仁川富平甲，音）3日退党。这距离两人4月12日因涉嫌违反《政治资金法》等被检察机关扣押搜查仅过了21天。 两人当天上午出席非公开最高委员会议，与党领导层面谈后宣布退党。尹官石说：“虽然有很多事实关系和话要说，但今后将诚实地面对调查，查明这一问题。”李成万也表示：“将以先党后私的精神退党，通过法律斗争查明真相。” 据悉，党领导层从前一天开始强烈说服两名议员“主动退党”。在野党相关人士表示：“党领导层坚持‘不可能自行调查’、只等待检方调查结果的立场，由此导致‘李在明责任论’正式浮出水面，所以才迟迟出面收拾残局。”当天，在被问到最高委员会议后是否说服了直接退党时，李在明代表（党首）回答说：“这是本人为党做出的决断，希望大家能这样判断。” 虽然事态因尹官石和李成员退党而有所缓和，但针对领导层消极应对“红包事件”的批评预计将持续一段时间。该党一名国会议员指出：“如果党决定不进行内部调查，就应该尽快得出核心牵连者的去留结论。”当天下午，在院内代表朴光温体制下首次举行的议员全体大会上，议员们也纷纷声讨。

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