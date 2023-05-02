拉姆今年已经赚取194亿韩元……4月就刷新单赛季最高奖金纪录. May. 02, 2023 08:02. by 李憲宰 uni@donga.com. 1日，托尼•弗诺（美国）在墨西哥巴亚尔塔的维丹塔-巴亚尔塔（71杆）结束的美国职业高尔夫（PGA）巡回赛墨西哥公开赛上，以低于标准杆24杆共260杆的成绩获得了冠军。落后弗诺3杆的琼•拉姆（西班牙）单独位居第二。去年在该大赛上，拉姆和弗诺分别获得了冠军和亚军，但今年两人却互相更换了位置。 拉姆虽然获得了亚军，但当天在PGA巡回赛历史上又翻开了新的一页。加上83.93万美元（约11.255亿韩元）的亚军奖金，刷新了单赛季最高奖金纪录。拉姆将赛季奖金增加到1446.284万美元（约194亿韩元），刷新了去年斯科蒂•舍夫勒（美国）创下的单赛季最高奖金（1404.691万美元•约188亿韩元）纪录。在PGA巡回赛上，单赛季获得1000万美元以上奖金的选手只有拉姆和舍夫勒、泰格•伍兹（美国•2005、2007、2009年）、维杰•辛格（斐济•2004年）、乔丹•斯皮思（美国•2015年）等5人。 拉姆之所以能在当地时间4月结束之前就创下赛季最高奖金纪录，成绩好虽然是一方面，但最大的原因还是赛事奖金大幅增加。拉姆在1月的哨兵冠军赛上获得本赛季首场胜利后，接连夺得了美国运通和捷尼赛思邀请赛的冠军。此外，他还登上了上月初举行的本赛季首场大满贯赛事—大师赛的冠军宝座，仅今年就获得了4次冠军奖杯。他还牢牢占据着世界排名第一的位置。 PGA巡回赛为了对抗去年由沙特阿拉伯资本创立的LIV高尔夫，在本赛季设立了多个总奖金超过2000万美元（约268亿韩元）的特级比赛。除了哨兵冠军赛（冠军奖金270万美元•约36亿韩元）之外，其他特级大赛的冠军奖金高达360万美元（约48亿韩元）。拉姆获胜的捷尼赛思邀请赛也是特级比赛。拉姆凭借大师赛的冠军，赚取了324万美元（约43亿韩元）的奖金。 现在人们关注的是拉姆能否开创单赛季累计奖金2000万美元的时代。拉姆虽然决定跳过从4日开始举行的特级大赛富国银行锦标赛，但预计在剩下的赛季里将参加10个左右的比赛。包括联邦快递杯季后赛在内，还剩下5个特级比赛，还有3个大满贯赛事。其中，只要取得2胜，就能超过2000万美元。拉姆的职业生涯总奖金也达到了4948.6883万美元（约664亿韩元），即将突破5000万美元。总奖金历史排名第一的是“高尔夫皇帝”伍兹，截至目前他赚了1.2095.4766亿美元（约1622亿韩元）。

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