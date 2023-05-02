4月份半导体出口减少41%……继中国之后，与东盟的贸易也受到了打击. May. 02, 2023 08:02. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 韩国半导体出口骤减的影响，继中国之后正在扩散到东盟。上个月韩国对东盟出口减少了26.3%，最大的贸易顺差国从去年的越南变成了今年的美国。东盟是6.7亿人的巨大市场，也是可以代替中国的战略市场，对东盟的出口减少将对韩国经济造成巨大负担。 据产业通商资源部1日透露，4月份出口额比1年前减少14.2%，为496.2亿美元（约66.54万亿韩元）。单月出口从去年10月开始连续7个月减少。特别是上个月半导体出口为63.8亿美元，比1年前锐减了41.0%（44亿美元）。由此，对半导体出口比重较高的中国和东盟的出口分别减少了26.5%和26.3%。在贸易规模上，两大支柱中国和东盟的出口受挫，贸易收支出现了22.7亿美元的逆差。 相反，随着以汽车为中心的对美出口增加，仅在美国就实现了36.6亿美元的贸易顺差。前4个月累计为108.55亿美元。因此，以今年1月至4月为基准，美国超过越南（76.13亿），成为最大的贸易顺差国。 贸易赤字规模在今年1月达到125.2亿美元顶点后，2月为53亿美元，3月为46.3亿美元，4月为26.2亿美元，呈现出逐渐减少的趋势。

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