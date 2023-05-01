韩美就通胀削减法、半导体法达成协议，应展现实质进展而不是“空口白牙”. May. 01, 2023 07:48. . 尹锡悦总统结束了对美国为期7天的国事访问，昨天回到韩国。政府评价说，以此次巡访为契机，韩美奠定了世界顶级半导体同盟的基础。吸引59亿美元规模的投资，在半导体、二次电池等尖端技术领域扩大合作伙伴关系，这是值得肯定的。但也有人指出，与华丽的盛宴相比，韩国实际少有所获。 最令人遗憾的是，对于美国的《通货膨胀削减法》《半导体支援法》，韩国企业没有找到解决忧虑的明确方法。 韩美首脑会谈后签署的联合声明和随后的部长级磋商没有具体方案，只是停留在日后继续紧密磋商和协调的水平。对此，总统室虽然表示“就减少韩国企业负担和不确定性的方向达成了明确的协议”，但很难让人放心。因为不能坐等美国的妥善处理。 通胀削减法和半导体法在此次首脑会谈中被选为主要议题。美国以向半导体企业发放补贴为条件，提出了提供营业机密、共享超额利润等无理要求。在通胀削减法问题上，韩国企业被排除在美国政府的电动汽车补贴发放对象之外。韩国需要的是对这些部分进行详细规定的灵活化、确保豁免等减少眼前的损失的方案，但并没有得到整理。 政府认为此次访问的主要成果是签订了业务备忘录，目前还有待观察。虽然签订了生物23件、尖端产业13件、能源13件、文化产品1件等50件合作备忘录，但由于没有法律约束力，很难保证能否进行实际投资。对于韩国型核电站出口的绊脚石——韩国水力原子力和美国西屋之间的法律纷争，也没有拿出具体的解决方案。 现在才是真正的开始。在制定详细方案和磋商过程中，要尽全力消除企业和国民的忧虑。必须拿到美国半导体法和电动汽车补贴支援政策中有毒条款的解决方案和防止追加制裁的保证书。为了使备忘录和伙伴关系通过真正的投资和合作取得成果，有必要持续进行讨论。要取得实质性的进展，而不仅仅是嘴上说说。

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