俄罗斯：“韩美核协议有可能引发军备竞赛”. May. 01, 2023 07:49. by 李采完记者 chaewani@donga.com. 俄罗斯就美国对韩国采取加强延伸威慑（核保护伞）措施的《华盛顿宣言》警告称：“可能会引发军备竞赛。” 俄罗斯外交部当地时间4月28日在声明中指出：“美国和韩国的核协议使区域内和国际秩序更加不稳定。这样的协议可能会引发军备竞赛。”这是指，如果美国打破均衡，俄罗斯也有可能团结同盟国扩大军备。声明还表示：“敦促为确保军事优势而正在推进多数军事项目、妨碍世界战略均衡的美国和同盟国停止紧张加剧行为，放弃妨碍世界安全的措施。” 韩美“核协议”是指4月26日在韩美首脑会谈上通过的《华盛顿宣言》。其主要内容是，创建“核磋商小组”，保障韩国在朝鲜核威胁等非常时期在美国提供核保护伞的过程中扩大参与。 俄罗斯在此次韩美首脑会谈之前，就尹锡悦总统暗示向乌克兰提供武器支援的发言表示反对称：“武器供应是介入战争。”韩美首脑在会谈结束后虽然没有具体提及武器支援问题，但很多人士观察称，这仍然是一个存在的议题。 对此，乌克兰驻韩大使29日在推特上上传了本国公寓被俄罗斯导弹攻击的照片，并写道：“这就是今晚的乌克兰。这不就是韩国领导人提及的‘对平民的大规模攻击’的明确例子吗?”尹锡悦在接受路透社采访时暗示，有可能以大规模屠杀平民等为前提“有条件”提供武器支援。

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