拜登上传尹锡悦唱歌视频，称赞他“多才多艺”……唐·麦克莱恩：“希望和尹一起唱”. April. 29, 2023 08:00. by 全珠英记者、李采完记者 aimhigh@donga.com,chaewani@donga.com. 尹锡悦总统当地时间26日在美国总统拜登主办的国宴上高歌一曲《美国派》，继续成为话题。华盛顿政界人士反复表示赞赏，原唱唐·麦克莱恩也表示“想和尹总统一起唱”。 拜登27日在自己的推特上上传了尹锡悦唱歌的视频，并写道：“尹总统多才多艺。”对此，尹锡悦表示：“这是一个难忘的夜晚。对拜登总统和吉尔夫人的热情款待表示感谢。” 当天，副总统哈里斯和国务卿布林肯在国宾午餐会上也提到了尹锡悦的热情演唱。在美国国务院大楼富兰克林国宾宴会厅举行的国宾午餐会上，布林肯在向尹锡悦提及前一天的国宾晚宴时表示：“昨晚尹总统演唱了《美国派》，让所有人都笑了。（在今天的午餐中）如果有意展示其他表演，就继续演出吧。”此话引起与会者笑声一片。据总统宣传首席秘书金恩慧透露，在尹锡悦在美国参众两院联席会议发表演讲后举行的招待会上，众议院议长麦卡锡说，“没想到他拥有那么好的歌手声音”。 尹锡悦在华盛顿的最后日程“全球影像内容领导能力论坛”上也是如此。该活动在美国华盛顿美国电影协会剧场举行，美国电影协会会长查尔斯·利夫金对尹锡悦说：“昨晚《美国派》唱得非常好，全世界都愉快地欣赏了。今天不打算再欣赏歌曲了。”全场爆发出掌声和笑声。 麦克莱恩当天在接受美国政治专门媒体《国会山》采访时表示：“昨晚看到（尹总统倾情演唱的）视频后，感觉真的很了不起。希望尹总统能够用我签名的吉他学习演奏，以后见面一起唱歌。”麦克莱恩虽然受到了白宫晚宴的邀请，但由于当时正在澳大利亚进行巡回演出，所以没能参加。他在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示：“希望明年访问韩国，与尹总统一起唱歌。”

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