尹锡悦用英语演讲，离场时被要求握手、签名、合影长达10分钟. April. 29, 2023 08:00. by 張寬錫 jks@donga.com. “虽然BTS比我先去了白宫，但幸运的是我先来了美国国会。” 当地时间27日，在美国华盛顿国会大厦二楼众议院全体会议场，戴着淡紫色领带、插着淡紫色西服方巾的尹锡悦总统在参众两院联合会议上发表演讲时，用英语做出了上述发言，场内顿时爆发出笑声。 韩国总统时隔12年再次在美国参众两院联席会议上发表演讲，尹锡悦清清楚楚的英语演讲也成了话题。尹锡悦的熟人说：“人的发音会在一夜之间改变吗?尹总统基本上对英美文化持肯定态度，好奇心很强，自然而然地对英语表达也很感兴趣。”尹锡悦从学生时代开始就喜欢流行歌曲，还背诵了美国创作歌手唐·麦克莱恩的《美国派》。他平时还建议：“如果想做重要的事情，不要懒得学语言。” 据悉，尹锡悦在参众两院联合演讲之前，还花费了相当长的时间准备演讲。首先构想了演讲的方向和轮廓，然后确定了用英语表达时“尽量写得简单”的原则。尹锡悦当天的联合演讲日程中，像影子一样随行的“90后”行政官金元集（音）私下帮了忙。尹锡悦还仔细观察了奥巴马和里根等历任美国前总统的演讲。其中最喜欢肯尼迪的演讲。肯尼迪的一句就职演说被写进尹锡悦的演讲稿，也是出于这一原因。 尹锡悦在演说中亲自点名已故预备役大校威廉·韦伯的孙女戴恩·韦伯，并请她站起身来。他还说：“我也非常喜欢电影《壮志凌云》《赌侠马华力》和《碟中谍》。”包括26次起立鼓掌在内，超过57次的掌声和欢呼声接连不断。围绕结束演讲退场的尹锡悦，美国议员们握手、要求签名、合影留念也持续了近10分钟。 作为当然职参议院议长，在现场观看尹锡悦演讲的美国副总统哈里斯在接下来的国宾午宴上强调：“尹总统的领导力使我们两国的发展成为可能。在独裁政治和侵略蔓延的这个时代，尹总统的领导力非常重要。”众议院议长麦卡锡也评价说：“今天的演讲是进一步加强韩美同盟的历史性一步。”

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