迪士尼等美国文化资讯公司表示：“今年将参与45部以上的韩国影视作品投资”. April. 29, 2023 08:00. by 全主榮, 鄭盛澤 aimhigh@donga.com,neone@donga.com. 尹锡悦总统27日（当地时间）会见全球文化信息集团代表团时表示：“期待共享自由价值的韩美两国文化领域的合作，以今天的活动为契机进一步扩大。”美国迪士尼、派拉蒙、Netflix等也表示，今年将参与45部以上的韩国影视作品投资。 尹总统当天出席了在美国华盛顿美国电影协会（MPA）大楼举行的“全球影像文创领导力论坛”，并表示：“国家不能设立文化界限”，“将让韩国电影市场和文化市场融入世界市场。”尹总统在论坛上收到了美国电影协会会长赠送的电影《黑豹》导演签名的海报，他回应道：“就像《黑豹》在釜山拍摄主要场面一样，将积极支援两国共同制作内容。” 美国电影协会所属的派拉蒙、华纳兄弟Discovery、NBC环球、索尼影业、华特-迪士尼、Netflix等6家跨国影像内容企业参加了当天的活动。另外，CJ、SLL、Watcha、Astory、Raemong Graein、Creative Leaders Group Eight和演员李瑞镇等韩国文化信息制作公司和文化界人士也一同出席论坛。 迪士尼、派拉蒙、Netflix等企业说明了今年45部以上韩国影视作品的投资制作计划，并表示将进一步加强与韩国文化信息业界及创作者的合作。文化体育观光部相关人士表示：“美国电影协会（MPA）所属的6家公司占世界电影及录像市场的77%，占世界在线视频服务（OTT）市场的45%”，“此前，韩国文化信息产业虽然具备竞争力，但在开拓包括美国在内的世界市场方面遇到了困难，此次论坛将给人们带来新的机会。”据韩国经济研究院透露，去年国内文化信息产业出口额为130.1亿美元，比前一年增加了1.5%。去年文化信息产业的出口额比代表性出口产品家电（80.5亿美元）、电动汽车（98.2亿美元）的出口额还要高。

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