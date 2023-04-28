洛东江战地的泥土转交给了斯托里上等兵的遗属. April. 28, 2023 08:11. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 26日（当地时间），韩国国家报勋处处长朴敏植在美国华盛顿韩国战争参战勇士纪念公园的“追悼墙”上，向最近确认身份的美国陆军上等兵卢瑟•斯托里的遗属转交了遗骸收拾地区的泥土。 这是以正在对美国进行国事访问的尹锡悦总统和美国总统拜登签署《韩美首脑关于确认韩国战争名誉勋章授予者身份的联合声明》为契机而举行的活动。 1950年9月1日，斯托里上等兵在洛东江战斗中与朝鲜军作战，独自留在前方掩护中队撤退作战，最终牺牲。1951年，因该战功向斯托里上等兵的父亲授予美国最高武功勋章“名誉勋章（Medal of Honor）”。但据悉，故人的遗骸已经超过70年仍未找到，本月6日美国国防部下属的战俘和失踪者确认局（DPAA）在鉴定6•25战死者遗骸的过程中，确认了过去在韩国发掘的一具“身份不详”遗骸是斯托里上等兵。朴处长向其遗属转交了装有挖掘遗骸的庆南昌宁地区泥土的梧桐木盒（用太极旗涂刷）和利用人工智能（AI）技术复原的故人的相框。 斯托里上等兵的遗属代表侄子朱迪•韦德发表感想说：“时隔70多年再次确认叔叔的遗骸，感到非常高兴，非常感谢韩美总统一起安慰我”，“接到挖掘叔叔遗骸的地区泥土后，那份感动更深了。” 美国显忠日（5月最后一周星期一）即下月29日，将在佐治亚州安德森国立墓地举行斯托里上等兵的遗骸安葬仪式。报勋处将转达报勋处长的唁电和花环。

한국어