即使一个人很辛苦. April. 27, 2023 07:49. . 三个年轻美丽的女人躲在黑暗的岩石缝里。拿着刀的左边女人和中间的女人一脸紧张地在望风。右边的女人不知道是生病了还是受伤，连身体都很难调整好。她们到底是谁，到底因为什么事才这样呢？ 詹姆斯•桑特是英国维多利亚时代最成功的肖像画家之一。20岁进入英国皇家学院后，一生参加学院展览，名声大振。从51岁被任命为维多利亚女王的首席宫廷画家到94岁为止，他足足坚守了43年的位置。虽然也挑战了历史画，但作为描绘儿童和女性的肖像画，享有最高人气。寓言的主题也经常被描绘出来，这幅画《勇气、恐惧和绝望：观察战斗》（1850年左右•照片）也不是描绘特定模型，而是通过寓意表现了三种心态。 三个女人正躲在岩石缝里看着外面的战斗。左边拿着刀的女人象征着勇气。准备在最前面带领战友去打仗。中间的女人象征着恐惧。因为不安和恐惧，不能积极地站在前面。右边的女人受伤得连身体都站不稳了。这是绝望的象征。虽然态度不同，但画中的女人却像双胞胎一样。也许这同时体现了一个人内心的三种心态。虽然想鼓起勇气，但在恐惧中犹豫不决，因绝望和失败感什么也做不了。 勇气是面对恐惧，完成艰难工作的坚强力量。即使一个人很累很辛苦，如果联合起来，力量也会加倍。画中的勇气紧紧握着绝望的手。这是表示绝对不会放弃倒下的队友的意思。只要有一个人能紧握住他人的手，绝望就不会轻易到来。画家传达的信息不也是这样的吗？

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